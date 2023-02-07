 

Уже придумала, какую прическу сделаю себе к празднику: в салонах за такую деньги возьмут

07.02.2023, 19:55, Разное
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Приближается праздник День святого Валентина, и наверняка некоторые девушки все еще не могут определиться с прической. Если вы являетесь обладательницей длинных волос, вполне вероятно, что вам понравится описанная ниже прическа, которую можно выбрать в качестве нарядной.

Оформление прически

Оригинальную прическу можно сделать при помощи мягкой объемной резинки или бублика, который поможет удержать нужную форму.

Разделите бублик на три части, закрепив двумя резинками.

Волосы следует помыть, просушить и расчесать по направлению длины. Затем двумя горизонтальными проборами разделить на три части и сделать три хвостика, расположив их вертикально от макушки и до шеи. Проденьте в каждое из отверстий на бублике по хвостику, чтобы получилась одна вертикальная конструкция.

Соедините все волосы и зачешите их на левую сторону, поверх конструкции наденьте еще одну резинку.

Зафиксируйте резинку с левой стороны шпильками, после чего разделите волосы пополам и верхнюю часть зачешите на правую сторону.

Кончики волос следует подогнуть и сделать «ракушку», закрепив ее шпильками.

Половину оставшихся волос с левой стороны надо разделить на три части, из каждой сплести косичку, обернуть вокруг своей оси, чтобы получился цветочек.

Цветочков должно получиться три, каждый также закрепляется шпилькой.

Украсить прическу можно декоративными бусинами, стеклярусом и прочими оригинальными заколками.


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