Оттенок зубов, волос и кожи – как правильно выбрать цвет губной помады

Помада может дополнить ваш образ, сделав вас еще более привлекательной. Однако очень важно правильно подобрать помаду. Для того чтобы выбрать оттенок, который идеально подойдет вам, примите во внимание советы, которыми делятся лучшие визажисты.

Определите, какой подтон у вашей кожи

Холодный подтон характеризуется бледно-розововым или голубоватым оттенком кожи.

Вы можете сказать, что ваш подтон холодный, если вены на вашем запястье выглядят голубыми, если серебряные украшения подходят вам больше, чем золотые, или если на солнце вы моментально сгораете.

Лучшие помады для холодных оттенков кожи – насыщенные вишнево-красные.

Девушкам можно подчеркнуть естественную красноту губ розовой или нежно-бежевой помадой. Отличной идеей станет использование прозрачных бальзамов для губ с легким блеском. Такая косметика подчеркнет естественную красоту губ.

Теплый подтон: желтый, золотистый или оливковый оттенок кожи

Вы можете сказать, что ваш подтон теплый, если вены на вашем запястье кажутся слегка зелеными, если золотые украшения подходят вам больше, чем серебрянные, или если вы склонны к легкому загару.

Лучшие помады для такой кожи — это помады теплых оттенков. Подумайте о ярком оранжевом, кирпично-красном или терракотово-коричневом цвете.

Нейтральный поддтон

Девушкам с кожей нейтрального подтона идут как серебрянные, так и золотые украшения. Представительницам прекрасного пола с такой кожей можно выбирать абсолютно любую помаду, для того чтобы выглядеть неотразимо. Используйте разные тона помады от светлого нюда до красного вина в зависимости от вашего образа.

Цвет волос помогает создать равномерный макияж

При поиске идеальной помады очень важно ориентироваться и на цвет волос.

Так, девушкам с темными волосами и светлой кожей подойдут следующие оттенки: ярко-розовый, кирпичный, бордовый и сливовый.

Те, у кого темные волосы и при этом загорелая кожа, должны отдать предпочтение золотисто-бежевому, терракотовому и бронзовому цветам.

Представительницы прекрасного пола со светлыми волосами и светлой кожи могут использовать пыльно-розовый, пурпурно-розовый, светло-розовый и кирпичный цвета.

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Для светлых волос и смуглой кожи идеальными вариантами станут такие оттенки, как карамельный, охристый, теплый розовый и лососево-розовый.

Цвет зубов очень важен

Возможно, вы не задумывались об этом, но цвет ваших зубов должен играть решающую роль в выборе помады, которую вы носите.

Если у вас белые зубы, вы можете выбрать любой цвет, который вы хотите.

Девушки с желтыми зубами должны выбирать холодный розовый, холодный красный с голубым оттенком. Избегайте теплых оранжевых, лиловых, коричневых и ярко-алых оттенков, которые сделают зубы еще более желтыми.

Обратите внимание на свет в магазине

Лучше всего приобретать помаду в обычных магазинах, а не в Интернете. Если вы будете покупать помаду в Интернете, возможно, вы не сможете выбрать правильный цвет, потому что фотографии не передают реальность на 100%. Это касается и ярких огней в магазинах торгового центра. Вы можете заметить, что при естественном освещении ваша помада выглядит совершенно по-другому.

Нет ничего плохого в том, чтобы нанести продукт из тестера на запястье, где виден подтон кожи, а затем выйти на улицу, чтобы увидеть реальный оттенок выбранной вами помады, перед ее покупкой.

Носите то, что вам нравится

Разумеется, вы можете поэкспериментировать в зависимости от тона кожи, цвета волос, черт лица и зубов, протестировать рекомендации и посмотреть, что вам понравится.

Если вы считаете, что лучше выглядите с оттенком губной помады, который теоретически вам не подходит, все равно носите его! Важно то, как вы ощущаете себя!