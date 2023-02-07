Мнение: Про сожжение книг в Третьем рейхе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала о заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, что запрет российских СМИ в Европе направлен на «защиту свободы слова».

Дословно: «…В Третьем рейхе книги запрещали – около 300 авторов. Среди них – Эрих Мария Ремарк, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Анри Барбюс, Джек Лондон, Максим Горький и многие другие. Тогда тоже всё началось с запретов, с сожжения книг, а завершилось сожжением людей, потому что книги – это напечатанные мысли, а люди – это мысли оживающие».

«Расскажу, как всё было» – написала Захарова и напомнила про законы, принятые для обоснования запретов.

И финал текста Захаровой: «Прошли десятилетия. В Германии эти законы отменили, а книги не просто "разрешили", но во искупление грехов ещё и учредили День книги в память о книжных кострах 1933 года.

Именно наш солдат тогда вернул Европе человеческий облик. История циклична – сегодня наши вновь борются с этой человеконенавистнической логикой».



отсюда

Чего мне не хватило в тексте официального представителя МИД России. Это хотя бы пары фраз о России. Мол, у нас все иначе. У нас свобода слова, у нас СМИ не запрещают. А если и принимают решения типа сегодняшнего решения Мосгорсуда об отмене статуса СМИ «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета» – так это происки врагов, спящих агентов супостатов….

Про запреты книг в России… вообще молчу. Тут вам не там…

Фотография отсюда

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