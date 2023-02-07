Мнение: Российский ИТ-бизнес в Индии, оплата русской нефти в дирхамах и рост индийских аппетитов

1. Российские айти-компании, столкнувшиеся со сложностями на Западе, начали массово инвестировать в Индию. Страна огромная и перспективная, население знает английский язык, можно нанимать местный квалифицированный персонал, благо программистов и айтишников в Индии много. Индийцы, в свою очередь, тоже рады русским (ссылка):



Российский IT-бизнес начал приобретать юрлица и создавать совместные предприятия с компаниями в Индии для выхода на локальный рынок госзаказа. Опыт участия в гостендерах зачастую описан в минимальных требованиях конкурсной документации в стране. Рост спроса на сопровождение в связи с ведением бизнеса в Индии подтверждают юристы. Они объясняют, что создание СП позволит сразу получить доступ к существующей сети клиентов и снять бюрократические барьеры, но серьезным барьером для работы в стране остается культурный аспект в виде кастовой системы, которая не ушла полностью в прошлое. <…>

Индия стала одним из крупнейших новых рынков для экспорта IT-решений из РФ после введения санкций в 2022 году, по оценке Центра стратегических разработок (см. “Ъ” от 6 сентября 2022 года). По оценке Gartner, общие затраты на IT в Индии за 2022 год выросли на 1,9% по сравнению с 2021 годом, до $109,6 млрд. Самым быстрорастущим сегментом стало ПО, прирост год к году составил 12,3%, до $12,6 млрд. Из российских IT-компаний там уже присутствуют, в частности, «Геоскан», «Квантовые коммуникации», «Скаут», ассоциация технологических компаний ИТЭРА и др. Но с 2022 года многие компании стали выходить в Индию «в режиме инкогнито, чтобы не попасть под санкции», объясняет источник “Ъ” в отрасли. Публично о выходе на индийский рынок в 2022 году заявил, например, облачный сервис «МойСклад», инвестиции составили $500 тыс.

2. Индии на Западе пригрозили санкциями за покупку российской нефти и газа. Индийцы решили эту проблему просто – перестали платить в долларах и евро (ссылка):



Индийские компании изменили валюту для оплаты российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные источниками данные трансакций.

Уточняется, что компании перешли на оплату большей части поставок российской нефти в национальной валюте ОАЭ — дирхамах. Индийский бизнес пошел на этот шаг ради снижения рисков нарушения западных санкций. При этом отмечается, что индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, среди которых Everest Energy и Litasco — подразделение российской нефтяной компании «Лукойл».

Несмотря на то что Индия не признает антироссийские санкции, банки и финансовые учреждения страны подходят с осторожностью к клиринговым платежам, чтобы не нарушить другие ограничительные меры, принятые Западом против России.

Сфера использования доллара и евро продолжает суживаться. Также расчёты в дирхамах могут помочь расширить нашу торговлю со странами Ближнего Востока и Южной Азии.

Жаль, что Россия упустила возможность торговли в рублях, что наш проект нефтерубля так и не взлетел. Что же, будем работать и надеяться. Ну а пока нефтерубль только в смелых мечтах, дирхам тоже вполне подойдёт.

3. Индия в ближайшее время планирует резко нарастить нефтепереработку и использование газа (ссылка):

Индия хочет увеличить объемы нефтепереработки почти в два раза, с нынешних 250 миллионов тонн в год до 450 миллионов тонн к 2030 году, заявил на открытии энергетического форума в Бангалоре премьер-министр страны Нарендра Моди, чьи слова приводит Bloomberg. Ожидается, что Индия к 2030 году нарастит свою долю в мировом спросе на нефть более чем в два раза — до 11 процентов.

Сейчас почти 75 процентов генерации в стране приходится на угольные электростанции, но к 2030 году, по словам Моди, доля газа будет увеличена с нынешних 6 до 15 процентов. Для этого в том числе будут наращиваться мощности по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Также к концу десятилетия власти будут стремиться увеличить долю неископаемых видов топлива в энергобалансе до 50 процентов, а инвестиции в производство зеленого водорода могут составить более 12 миллиардов долларов.

Расширение нефтегазового сектора планируется, несмотря на стремление Индии достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году, отмечается агентство.

Собственной индийской ресурсной базы по добыче нефти и газа недостаточно для реализации грандиозных планов индустриализации страны. Следовательно, индийцы будут вынуждены покупать нефть и газ. Вопрос, какая страна может предложить им больше всего нефти и газа в данный момент? Ответ: Россия.