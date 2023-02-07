 

В тайнике поместья Черчилля найдено 100 бутылок армянского коньяка

07.02.2023, 19:33, Разное
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В родовом имении премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, расположенном в графстве Оксфордшир, в ходе реконструкции строители обнаружили тайную комнату.

Помещение было вскрыто в присутствии наследников британского премьер-министра и полиции. Как оказалось, начиная c 1945 года, Черчилль начал создавать коллекцию своих любимых алкогольных напитков.

– Всего мы обнаружили более 150 бутылок вина, пива и крепкого алкоголя. Но жемчужина коллекции – это 110 бутылок армянского коньяка, который так любил мой дед, – рассказал журналистам внук Черчилля Роберт Абгарян.

По воспоминаниям современником, премьер-министр Великобритании впервые попробовал армянский коньяк на Тегеранской конференции в 1943 году. На встрече в Ялте Иосиф Сталин подарил Черчиллю 4 ящика продукции Ереванского ликёроводочного завода, которые стали основой коллекции, обнаруженной в поместье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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