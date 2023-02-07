 

Кому полезно есть морковь

07.02.2023, 19:26, Разное
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Морковь очень полезна для пожилых людей. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, морковь лучше есть в сыром виде. С возрастом баланс полезных и вредных бактерий в организме человека нарушается, что сказывается на иммунной системе. Морковь очень полезна для здоровья зубов и десен, поэтому грызть ее можно в профилактических целях, отмечает телеканал “360”.


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