Кому полезно есть морковь

Морковь очень полезна для пожилых людей. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, морковь лучше есть в сыром виде. С возрастом баланс полезных и вредных бактерий в организме человека нарушается, что сказывается на иммунной системе. Морковь очень полезна для здоровья зубов и десен, поэтому грызть ее можно в профилактических целях, отмечает телеканал “360”.