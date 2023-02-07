Опубликован план Сталина по осушению Днепра

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07.02.2023, 15:33, Разное
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В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) открылась выставка «Мы новый мир построим», посвященная нереализованным проектам Советского Союза.

Война в УкраинеОсновное внимание в экспозиции уделено правлению Иосифа Сталина – именно при нём в СССР планировалось объединить Москву и Ленинград в единый мегаполис, воздвигнуть в столице 300-метровый небоскрёб и построить подземный город для 100 тысяч жителей в Сибири.

Ряд документов впервые представлены широкой общественности. Например, в 1932 году руководство СССР утвердило проект осушения Днепра.

– Действительно, в тридцатые годы был план перенаправить Днепр на Кавказ. Сталин сказал тогда, что хлеба в стране хватает, а вот с виноградом и фруктами есть проблемы. Завершить планировали к 1947 году, 30-летию революции, – рассказал куратор выставки Василий Иванов.

Проект вызвал неоднозначную реакцию специалистов – гидрографы и биологи писали в заключении, что в случае его успешной реализации на территории советской Украины может произойти экологическая катастрофа, будет уничтожено больше половины лесов, а население уменьшится минимум на треть.

Несмотря на протесты экспертов, Сталин настоял на утверждении плана, однако в 1933 году по просьбе Никиты Хрущёва принял решение приостановить работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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