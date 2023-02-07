 

“Петь и пить”: простившийся с семьей Николаев объявил планы на весну

07.02.2023, 15:27, Разное
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В конце января стало известно о госпитализации музыканта, певца и
композитора Игоря Николаева. Предположительно, у мужчины обострились проблемы с
сердцем. Официальный диагноз ни артист, ни его семья не афишируют. Однако,
стало известно, что в прошлом году Николаев уже обращался за помощью по схожей
проблеме.

И вот, не прошло и пары недель, как артист оказался дома. Более того, Игорь
Николаев даже объявил планы на весну. Он отправляется в тур по городам, во
время которого обещает поклонникам отлично провести время.

“Будем с вами встречаться, петь и пить за любовь”, — написал
артист.

Не все оценили такой энтузиазм Николаева. Простившийся с семьей на целый
март, артист даже не дает себе передохнуть после нахождения в больнице. И хотя
жена артиста Юлия Проскурякова уверяет, что Игорь чувствует себя хорошо,
поклонники не понимают зачем так торопиться в тур. Все это происходит на фоне
слухов о перенесенной операции. Якобы, в сердце Николаева установили стент.
Все, чтобы приступ не ворвался в жизнь 63-летнего артиста.

“Берегите себя, с сердцем не шутят”, — пишут неравнодушные зрители
и слушатели Игоря Николаева.


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