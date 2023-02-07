“Петь и пить”: простившийся с семьей Николаев объявил планы на весну

В конце января стало известно о госпитализации музыканта, певца и

композитора Игоря Николаева. Предположительно, у мужчины обострились проблемы с

сердцем. Официальный диагноз ни артист, ни его семья не афишируют. Однако,

стало известно, что в прошлом году Николаев уже обращался за помощью по схожей

проблеме.

И вот, не прошло и пары недель, как артист оказался дома. Более того, Игорь

Николаев даже объявил планы на весну. Он отправляется в тур по городам, во

время которого обещает поклонникам отлично провести время.

“Будем с вами встречаться, петь и пить за любовь”, — написал

артист.

Не все оценили такой энтузиазм Николаева. Простившийся с семьей на целый

март, артист даже не дает себе передохнуть после нахождения в больнице. И хотя

жена артиста Юлия Проскурякова уверяет, что Игорь чувствует себя хорошо,

поклонники не понимают зачем так торопиться в тур. Все это происходит на фоне

слухов о перенесенной операции. Якобы, в сердце Николаева установили стент.

Все, чтобы приступ не ворвался в жизнь 63-летнего артиста.

“Берегите себя, с сердцем не шутят”, — пишут неравнодушные зрители

и слушатели Игоря Николаева.