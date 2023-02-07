Путин поблагодарил Собянина за высокие темпы и качество развития Москвы

Встреча президента с мэром Москвы состоялась во вторник, 7 февраля. Глава государства отметил успехи столицы в развитии транспортной системы, здравоохранении и других отраслей жизнедеятельности мегаполиса.

“И вас, и всю вашу команду хочу за это поблагодарить. Надеюсь, что в таком темпе и с таким качеством работа будет продолжена и в ближайшее время”, – сказал глава государства.

Собянин сообщил Путину, что в 2022 году среди мировых городов экономика российской столицы вышла на третье место в мире по валовому внутреннему продукту с учетом паритета покупательной способности. Объем инвестиций в Москву за последние пять лет вырос в два раза, уточнил мэр.

По словам градоначальника, объем обрабатывающей промышленности увеличился на 40%. С учетом ввода новых мощностей Московского нефтеперерабатывающего завода этот показатель увеличился в два раза, добавил Собянин.

Мэр рассказал президенту о реализации промышленного комплекса в Рудневе, фармацевтическом кластере в Зеленограде и других проектах. Собянин обратил внимание на строительство и реконструкцию поликлиник, повышение качества медицинских услуг.

Также градоначальник затронул тему развития “Московской электронной школы” (МЭШ). В нее загружено уже более двух миллионов единиц контента, ежесуточно им интересуются свыше 4,5 миллиона раз, сказал мэр.

В столице активно развивается транспортная система. Реализованы проекты по подземному и наземному метро, строятся новые дороги, отметил Собянин.

“В частности, вы год тому назад, чуть больше, открывали Большую кольцевую линию метро, две трети которой было построено. Сейчас мы ее полностью закончили и в ближайшие дни, если вы сочтете возможным, с вашим участием хотим открыть Большую кольцевую линию уже в целом по всему кругу”, – обратился мэр к главе государства.

Кроме того, в 2023 году откроются третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4), уточнил градоначальник.

В этом году в столице достроят Южную рокаду, соединят Московский скоростной диаметр с трассой на Казань. Продолжится и реализация программы реновации: в ближайшие три года в новые квартиры переедут 200 тысяч человек, сообщил Собянин.

Ранее президент отметил вклад мэра в проект инновационного кластера МГУ. Научный центр открылся 25 января.