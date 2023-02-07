Спрос на новостройки в Москве упал до самого низкого уровня за последние шесть лет

По данным аналитиков компании “Циан”, на первичном рынке жилья Подмосковья было заключено 8,3 миллиона договоров долевого участия в строительстве. (СОП) Это самый низкий январский показатель за последние шесть лет. Это сравнимо с январем прошлого года, когда индекс упал на три.

Падение спроса было пропорционально снижению ежемесячной выручки застройщиков, работающих в этом районе. Она была оценена “Циан” в 100,8 млрд рублей, что на 27% ниже, чем в январе 2022 года. Компания выпустила заявление, в котором говорится, что “цены предложения” в Москве продолжают падать. “Средняя цена “квадрата” за месяц, без учета премиальных сегментов, на 0,6% ниже декабря 2022 года и составляет 258,7 млн. рублей. Указывается, что средняя цена на новостройки Москвы в январе выросла на 0,4% до 343,5 тысяч рублей за квадратный метр.

На новой территории столицы – на 0,2% до 228,8 тыс. рублей. Однако в Подмосковье произошло снижение на 1,1%, составив 164,1 000 рублей. Компания утверждает, что во второй половине прошлого года уровень ипотечных сделок в регионах оставался на рекордно высоком уровне – 82%. В январе 2013 года было зафиксировано только 65% сделок с заемными деньгами. Эксперты “Циан” считают, что сохранение высоких ставок по кредитам в начале 2023 года связано с тем, что многие сделки были совершены на условиях, утвержденных в декабре до повышения ставок. Они ожидают, что в феврале этот показатель снизится.