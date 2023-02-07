Некоторые российские нефтепродукты выведены ЕС из-под ценового лимита

Европейский союз освобождает мазут из РФ от ценового ограничения. Такая информация размещена на сайте Еврокомиссии.

Эмбарго также не распространяется на смешивание нефтепродуктов с российскими. Российские нефтепродукты можно перерабатывать в третьих странах, смешивая их с продуктами из другой страны. Это означает, что они не считаются российскими продуктами, и поэтому потолок цен на них не распространяется.

5 февраля вступили в силу топливные санкции Запада против России. Европейский союз запретил импорт российских нефтепродуктов, а страны ЕС, G7 и Евросоюз установили предельные цены. РФ подготовила контрсанкции в ответ на нерыночные действия западных стран. В конце прошлого года Путин издал указ о запрете поставок в Россию нефти и продуктов. Ценовой предел был установлен в контрактах с контрагентами. Для нефти запрет начнет действовать с 1 февраля, а для нефтепродуктов его еще предстоит установить. Однако общий срок действия этого указа будет ограничен 1 июля 2012 года.