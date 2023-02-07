Байден слаб как президент, и история с китайским шаром это только подтвердила

Действующий президент США уже неоднократно показывал себя никуда не годным главнокомандующим, в том числе во время провального вывода американских войск из Афганистана. Случай с китайским аэростатом лишний раз продемонстрировал слабость Байдена, придав уверенности Пекину и Москве, предположил в интервью Fox News сенатор Роджер Маршалл.

Итак, наблюдая за всем этим, Китай чувствует себя сильнее. И я уверен, что они сейчас со своим приятелем Путиным поздравляют друг друга, стукая кулак о кулак. Как вы думаете, что будет делать Россия?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ, сенатор и член комитета по национальной безопасности: Что ж, Лоуренс, это отличный вопрос. Безусловно, в итоге РФ и Китай чувствуют себя увереннее. Вот что получается, когда у страны слабый главнокомандующий. От нашего президента исходит слабость. Он излучает слабость своими словами, дрожащим голосом, походкой и прошлыми поступками.

Подумайте о том, кем является наш президент. Это человек, который боялся уничтожить Усаму бен Ладена. Это человек, который бежал поджав хвост из Афганистана. Это человек, который опасался вступать в противоборство с Китаем из-за их воздушного шара, летящего над Аляской, и ждал, пока тот покинет страну.

Так что всё это усиливает Путина и председателя Си. Именно поэтому нам нужно вооружать Тайвань прямо сейчас и, повторюсь, добиваться мира через силу. Китай — задира, им плевать на наши слова. Их волнует то, какими были и будут наши действия. Поэтому мы должны принять меры прямо сейчас.

Давайте не будем совершать ошибку, которую мы, то есть Байден, совершили на Украине, не вооружив их заранее. То есть существуют действия, которые нам нужно предпринять, чтобы заставить Китай уступить.

Какие действия нам нужно предпринять, сенатор? Что должен сделать президент прямо сейчас, чтобы продемонстрировать силу?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ: Что ж, во-первых, давайте укрепим нашу южную границу и остановим смерть 300 американцев, которые (ежедневно. — ИноТВ) травятся и гибнут от китайского фентанила. Во-вторых, мы должны укрепить оборону Тайваня. Нам необходимо поставлять им оружие с рекордной скоростью, помочь им подготовиться и тому подобное.

Должен ли спикер (палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) и дальше посещать Тайвань, сэр?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ: Тайвань? Несомненно. Да, мы должны отправляться на Тайвань и показывать им свою силу тоже. И, кстати, сейчас меня больше волнуют вопросы кибербезопасности, чем этот воздушный шар. Мы игнорируем так много вещей. 90 процентов подделок, поступающих в нашу страну через канадскую границу, производятся в Китае. Ежегодно нас лишают доходов от интеллектуальной собственности в 500 миллиардов долларов.

Америке нужно посмотреть в зеркало и укрепить свои позиции здесь, на нашей собственной земле. Нам нужно отстраивать экономику. Нам необходимо взять под контроль наш госдолг, чтобы мы могли позволить себе содержать армию в будущем. Есть так много вещей, которые нам нужно делать прямо здесь, дома. Мы также должны позаботиться и о бизнесе.

Знаете, меня просто очень озадачивает то, что США вмешиваются в конфликты, которые нас совсем не касаются, но когда существует реальная угроза стране, мы абсолютно ничего не делаем. Будем ждать ваши брифинги и планы президента, сэр. Спасибо за участие в программе.

Дата публикации 05 февраля 2023 года.