Как преступники утверждали, что их разум контролировали инопланетяне

На протяжении веков были инциденты, когда люди уверяли, что демоны, бесы или ведьмы, захватившие их разум, стали виной тех преступлений, в которых их обвиняли. В наше время стали обвинять инопланетян.

Люди просто пытаются спихнуть вину в попытке оправдать себя или они в самом деле не контролировали свои действия? К слову, большинство таких заявлений было от людей, которые были признаны вменяемыми и у которых не были выявлены психические болезни.

В 1993 году 34-летний Роберт Джо Муди, агент по недвижимости из Тусона, штат Аризона, внезапно и с большой жестокостью убил двух женщин. Сначала он напал на свою 33-летнюю знакомую Мишель Мэлоун, ужасно избил и убил, выстрелив из пистолета.

Когда был найден труп Мишель, улики не пали на Муди и его не арестовали, а через пять дней он снова убил. На этот раз его жертвой стала его соседка, 56-летняя Патриция Магда, которой он безжалостно перерезал горло, а затем нанес несколько ударов ножницами для стрижки живой изгороди.

После этого второго хладнокровного убийства его наконец схватили и отдали под суд за убийство. А потом это дело перешло в разряд больших странностей.

Войдя в здание суда, Муди широко улыбался, что многие нашли тревожным. И часть процесса, где описывались его преступления, он провел с такой же радостной улыбкой. Хотя ему грозила смертная казнь.

А затем Муди заявил, что убил двух женщин, потому что пришельцы из космоса, которых он называл “экстрасенсорными биологическими существами”, заставили его сделать это с помощью телепатического контроля его сознания.

При этом он признал свою вину и на самом деле не возражал против смертной казни, потому что искренне верил в то, что инопланетяне воскресят его с помощью своих технологий, и он в итоге сможет наконец доказать миру, что они действительно существуют.

Адвокат Муди пытался сыграть на его невменяемости и тогда Муди просто отказался от защиты, решив представлять себя сам:

“Мы, наконец, подошли к тому моменту, когда я получаю свое желание на День Рождения. Я надеюсь, что вы вынесете соответствующий приговор, чтобы позволить мне завершить мою

миссию”, – заявил Муди.

Суд в самом деле вынес ему смертный приговор, но позже, к большому разочарованию Муди, смертная казнь была отменена и вместо этого он получил пожизненное заключение. 7 октября 2019 года Муди умер в тюрьме Юма, штат Аризона, от неустановленных причин.

Похожее произошло на Аляске, где местный житель Кристофер Эрин Роджерс убил двух человек и тяжело ранил нескольких других. 2 декабря 2007 года в городе Палмер Роджерс убил своего отца, зарубив его мачете, а затем напал на свою невесту.

После чего он отправился в близлежащий Анкоридж и застрелил там трех незнакомых ему людей, убив одного из них и тяжело ранив остальных. И пока его не поймали, он суетливо прятался среди домов, переползая от одного к другому, тревожно оглядываясь по сторонам, прячась в темных дворах и выискивая себе новые жертвы.

На допросе Роджерс отказался от своего права на адвоката и с готовностью признался в совершенных преступлениях, а затем сообщил властям, что на самом деле он планировал убить больше людей, и что он даже надеялся убить несколько полицейских для пущей убедительности, но его пистолет заклинило.

Почему он вдруг ни с того, ни с сего начал убивать людей? Потому что инопланетяне сказали ему сделать это:

“Они хотели, чтобы я убил кучу людей. Это было очень странно, но я изо всех сил старался приспособиться к ним. Я слышал их голоса, говорящие мне, что я должен пойти и сделать это. У меня было это обязательство, так сказать. Они меня совсем запутали. Я не знал, что такое черное, белое, верх, низ, наизнанку. Я не знал.

Я имею в виду, я бы все равно просыпался утром, как любой другой, выпивал чашку кофе, курил сигарету. Я бы сказал: “Какого черта?” Это, это, это, это. А потом приходит это инопланетное существо и говорит: “Эй, ты должен делать свою работу. Ты должен это сделать”.

Я для них какой-то подвид. Я должен был проявить себя перед ними… А они ненавидят людей. Они используют их в пищу. Я вообще этого не понимаю. Я не жалею, что сделал это.

Жаль только, что я не использовал другой инструмент, чтобы убить моего отца. Я действительно понимаю, что тогда это было бы не так грязно и не так тяжело выполнить. Даже инопланетяне были недовольны этим”.

Суд признал Роджерса виновным в убийстве и покушении на убийство и он был приговорен в общей сложности к 498 годам тюремного заключения.

Похоже, что убийства – не единственные преступления, в которых заинтересованы инопланетяне. В октябре 2017 года 31-летний Анупонг Инфачак был арестован за вандализм, совершенный в его обычно тихом районе в Шебойгане, штат Висконсин. В течение недели он нарисовал слово “ДНК” на нескольких домах, разбил окно, помял машину и несколько раз пытался поджечь один дом.

Когда полиция арестовала его, у него из кармана торчал топорик и он сразу же начал рассказывать дикую историю о том, что инопланетяне заразили его неким инопланетным вирусом, который изменил его ДНК и контролировал его разум, чтобы выполнять их приказы.

Почему инопланетяне пошли на все эти неприятности, чтобы разрушить обычный пригородный район, не было ясно, но он настаивал, что это чистая правда.

Он также заявил, что поджоги все-таки не входили в их планы, и поэтому инопланетяне потушили пожары, используя черную магию:

“Они постоянно меняют измерения. Настраивают людей на плохие времена. Я говорю вам правду. Это инопланетный вирус для развития человечества”.

Инфачаку было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в поджоге здания, двум пунктам обвинения в нанесении граффити, двум пунктам обвинения в нанесении ущерба имуществу и одному пункту обвинения в незаконном ношении скрытого оружия.

В другом случае, в 2011 году, 28-летний Джастин Масслер был арестован за преследование Иванки Трамп, которая является старшей дочерью бывшего президента США Дональда Трампа. Масслер отправлял Иванке жуткие электронные письма и сообщения в Твиттере, в том числе свою фотографию, залитую кровью, а также однажды угрожал покончить с собой в элитном доме Иванки на Мэдисон-авеню.

На него был наложен запретительный приказ, то есть ему было юридически запрещено приближаться к Иванке и ее дому, а также писать ей сообщения, но он проигнорировал это, что является тяжким преступлением с возможным приговором к тюремному заключению сроком до четырех лет.

Во время суда Месслер, который назвал в качестве своего дома “вулкан на Гавайях”, утверждал, что он сделал это, потому что находился “под каким-то сверхъестественным влиянием”, что его разум контролировался инопланетянами. Оказалось, что еще раньше он разместил на YouTube множество странных видеороликов, в которых он утверждал, что является жертвой инопланетного контроля над разумом.

В конце концов его приговорили к одному году в психиатрическом отделении больницы Бельвью.