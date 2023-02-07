«Нация зомби» — Америку охватила наркотическая эпидемия

США продолжает изводить кризис, вызванный употреблением запрещённых веществ. Люди, открыто принимающие наркотики средь бела дня и валяющиеся на улице среди использованных шприцев, стали привычной картиной для многих крупных городов. Несмотря на отдельные успехи борьбы с дилерами, американские власти признают, что этой напасти не видно конца и края, пишет Daily Mail.



AP

В 2021 году в США от передозировки наркотиков погибли свыше 107 тыс. человек, что почти на 15% больше, чем за предыдущий аналогичный период. И, судя по тревожным тенденциям, нет никаких признаков того, что в скором будущем ситуация исправится, пишет Daily Mail.

Эта статистика ужасает, но она не может полностью передать кризис, разоряющий страну. Поэтому корреспонденты издания решили задокументировать «страдания в некоторых наиболее пострадавших районах».

По словам Daily Mail, всего 2 мг фентанила — количество, которое помещается на кончике карандаша, — смертельно опасно. Но, несмотря на успешные общенациональные операции по задержанию дилеров, власти признают: эпидемии не видно конца и края.

Ситуацию усугубляет средство для животных ксилазин, известное как «транк». Комбинация этого вещества с фентанилом вызывает различные ужасные эффекты: потерю сознания и абсцессы внутренних органов, «поедающие плоть», отмечает издание.

По всей стране можно наблюдать «душераздирающие картины, которые обнажают эту разруху». «Зомбированные» потребители фентанила и «транка» лежат на заваленных иголками улицах от Вашингтона до Массачусетса, от Луизианы до Филадельфии. Люди, без всякого стеснения курящие или нюхающие наркотики, встречаются даже на лужайках рядом с одним из престижных заведений страны — Йельским университетом, обращает внимание Daily Mail.

Штат Вашингтон занимает третье место в США по потреблению наркотиков. Только в 2021 году число смертей, связанных с запрещёнными веществами, перевалило в регионе за 2 тыс. И похоже, что ситуация здесь продолжает выходить из-под контроля.

«Вы можете проехать по улице и увидеть кого-то, кто, очевидно, только что принял фентанил, едва стоит на ногах, сгибается и выглядит так, будто вот-вот упадёт в обморок, — рассказывает командир западного участка полицейского управления Сиэтла Стив Стрэнд. — И когда вы возвращаетесь через 15 минут, то этот человек уже встаёт и ходит, как будто ничего не произошло, после чего начинает искать новую дозу».

Буквально на прошлой неделе власти Вашингтона сделали ужасающее заявление: в местных моргах и крематориях закончилось свободное место. По словам официальных лиц из Управления судебно-медицинской экспертизы округа Кинг, департамент с трудом справляется с поступлением большого количества тел на фоне обострения фентанилового кризиса.

В 2021 году суды Сиэтла отменили закон, согласно которому хранение сильнодействующих наркотиков, включая кокаин, метамфетамин и героин, было уголовным преступлением. По мнению экспертов, именно смягчение наказания стало главной причиной текущих проблем.

Между тем Филадельфия стала эпицентром распространения дешёвого и сильнодействующего «транка». Это отравляющее вещество, вызывающее у людей проблемы с дыханием, «превращает потребителей в зомби, слоняющихся по улицам».

На шокирующих снимках, полученных Daily Mail в Городе братской любви, можно увидеть, как люди лежат, распластавшись на земле, в состоянии, похожем на транс. Многие наркоманы открыто колются в шею на скамейках возле парка Макферсон-сквер, который местные жители метко называют «парком игл».

В районе Кенсингтон также образовались так называемые лагеря зомби. Группы наркоманов, кучкующиеся среди странной мебели, палаток и импровизированных костров, сидят и по очереди делают инъекции фентанила с «транком» ради «фатального кайфа». И подобное можно наблюдать квартал за кварталом.

В последние годы фентанил также унёс тысячи жизней в Калифорнии, в том числе подростков младше 15 лет. В Сакраменто наркоманы употребляют смертельно опасное вещество прямо на улице, на виду у прохожих.

Многие жители соседнего Сан-Франциско также жалуются на то, что творится в их городе. «Прошлой ночью я шла из бара, который находится в центре. То, что я увидела, походило на антиутопию: сотни людей, согнувшихся вдвое (вероятно, под действием фентанила) или сидящих на тротуарах и курящих», — рассказывает 37-летняя бизнесвумен Мишель Тэндлер.

На прошлой неделе в рамках крупного расследования полиция конфисковала «радужный фентанил» в номере мотеля в Портленде, штат Орегон. Во время рейда стражи правопорядка среди прочего обнаружили более 2 кг фентанила радужного цвета, расфасованного и готового к продаже. Но существуют опасения, что эта находка — лишь верхушка айсберга.

Правоохранительные органы отчаянно пытаются пресечь поток наркотиков, идущий из Мексики. Но, несмотря на успехи в отдельных случаях, отчаявшиеся портлендские полицейские соглашаются с тем, что не могут полностью справиться с этой проблемой.

Одна из основных проблем в Портленде — высокая доступность наркотиков. Дозу фентанила можно купить всего за $1. Особое беспокойство у экспертов вызывает то, что опасное вещество продаётся в виде разноцветных таблеток, напоминающих конфеты. По мнению экспертов, очевидно, что таким образом дилеры пытаются привлечь внимание молодёжи.

В последние месяцы фентаниловая эпидемия добралась и до Нью-Йорка. Сцены «зомби-наркоманов», употребляющих наркотики в парках на глазах у детей, всё чаще становятся частью повседневной жизни Большого яблока, считает издание.

На западном побережье наблюдается аналогичная картина. В печально известном районе Скид Роу в Лос-Анджелесе, где собираются наркоманы, фентанил также набирает всё большую популярность, подчёркивает Daily Mail.

Бывший наркоман Джесси Уоттерс считает, что местные власти должны изменить отношение к проблеме. «Людей нужно побуждать, чтобы они завязали. А сейчас их побуждают делать всё что они хотят: принимать фентанил на улицах, совершать преступления, чтобы поддерживать свои привычки, — и такой подход ничего не исправит», — рассуждает он.