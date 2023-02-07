«Этого не остановить» — в Швеции продолжает расти продовольственная инфляция

В Швеции рост цен на еду в январе превысил прошлогодние темпы, пишет издание Tidningen Näringslivet. По данным компании по сравнению цен Matpriskollen, продовольственная инфляция за месяц в скандинавской стране достигла 1,4%. Существеннее всего подорожали закуски, рыба, моллюски, овощи и хлеб, что увязывают с ростом издержек производителей.



AP

В Швеции продолжается рост продовольственной инфляции, которая за месяц выросла на 1,4%. По данным основателя компании по сравнению цен Matpriskollen Ульфа Мазура, январский рост цен на некоторые товары был «просто огромным» по сравнению с декабрём. Его компания ежемесячно проверяет и сравнивает цены примерно 40 тыс. продуктовых наименований в крупнейших торговых сетях Швеции. «Этого не остановить», — заявил Мазур изданию, комментируя январскую статистику.

В январе товары повседневного спроса выросли на 1,3% по сравнению с декабрём, а продукты питания — на 1,4%. По данным Matpriskollen, за 12 месяцев цены на продукты питания выросли на 16,3%. После относительно умеренного роста инфляции осенью динамика цен значительно увеличилась. Существеннее всего подорожали закуски, рыба, моллюски, овощи и хлеб. Цены на ряд категорий товаров, таких как пиво, сладости и сахар, ранее существенно не повышались, однако теперь пришёл и их черёд. Как отмечает Tidningen Näringslivet, замороженная треска только в январе подорожала на колоссальные 64,2% по сравнению с декабрём, быстрорастворимый сахар — более чем на 55%, а сахарных песок — на 44%.

По словам Мазура, на производителей сильно давят растущие затраты, в том числе на сырьё, упаковочные материалы и транспорт. Продовольственные сети также находятся под давлением. Поскольку производители несут более высокие издержки, повышение цен согласовывается с торговыми сетями, однако не все категории товаров обсуждаются одновременно, что приводит к отставанию цен на отдельные виды продукции. Такая задержка оценивается в период от трёх до шести месяцев. Поэтому Ульф Мазур считает, что весной темп роста цен усилится, даже в случае замедления инфляции. Эксперт пояснил, что по мере снижения себестоимости производства продовольствия снижения цен не будет, и они останутся на повышенном уровне, резюмирует Tidningen Näringslivet.