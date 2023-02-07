Мнение: Старцы против глупой жизни

Охереть, конечно. “Блогера Веронику Белоцерковскую суд заочно приговорил к 9 годам колонии за распространение фейков о российской армии”.

Я, каюсь, вообще до этого никогда не знал такого блогера и никогда не читал ее блог. Прежде всего, вероятно, потому, что ее блог (как я выяснил) – в Инстаграме, а я и сам никогда не читал и даже не открывал Инстаграм (“Инсту”, как ее вроде как называет “молодежь”) – я просто с детства не люблю “зырить фотки” и вообще равнодушен к изображениям. Я и журнал “Вог” по этой причине никогда не разглядывал!

Но тут… Срок настолько невероятный, что я все ж решил глянуть – что ж за Белоцерковская такая. Нашел ее Инстаграм (поначалу, каюсь, запустил поиск по Ютубу – я думал, что она там). Ну, нашел. 1,3 млн. подписчиков, меньше 5 тыс. публикаций. Поиск по публикациям – через картинки (!), а не словами, как в нормальных сетях.

Беглого просмотра достаточно – это ВООБЩЕ не политический блог! Обычная гламурная “телочка”, записи в духе “красивые живчики на красивых ландшафтах”, “а вот смотрите, какая у меня кофточка с бриллиантиком” и “делаем клубничное смузи с гречкой”. Все снимки, естественно, “про заграничную жисть и тамошний шик-блеск”. Правда, на одном из снимков в “оглавлении” увидел Невзорова, на другом – Чичваркина, то есть опять же – гламурных оппозиционеров в амплуа “красавцы-мущщины”. Ну так это же модно в этом сезоне, это “носят”!! Пост с задумчиво глядящим в сторону моря (в буквальном смысле) Невзоровым – вообще без текста, даже без подписи. Это за него 9 лет вломили?

Нет, понятно: ЖЖ-старперы и прочие измученные z-патриотизмом аники-воины таких “гламурных телочек” не то что 9 лет тюрьмы – зубами бы грызли (заодно и какая-никакая сексуальная разрядка), им “состав преступления” ясен без слов, из одних фоток. Типа “А чё это она голая – Родину предать вздумала??” – и слюна капает на клавиатуру. От подъема патриотизма и любви к Путину.

Но если даже их подержать минут пять под холодным душем, как Ипполита – и они ведь не смогут словами объяснить, ЗА ЧТО. Откуда 9 лет?! В России за убийство дают меньше! Как вообще они могут выносить приговор блогеру за посты в запрещенной в России сети, которые он пишет, находясь сам за границей?

Это в чистом виде абсурд. Хотя, уверен, “простому народу” – понравится. Причина – психологическая: такого рода сроки ГЛАМУРУ – в чистом виде некрофилия. Ненависть смерти к жизни. “А чо это она живая и умирать не собирается?? Наглая, штоле?” Смерть, конечно, редко так напрямую признается, что ее бесит сама жизнь как таковая; смерть обычно скрывает истинный мотив, говоря, что ей не нравится глупость и несерьезности. Да, живое часто выглядит (да и является) глупым. Ненависть к глупости – универсальное оправдание убийства. Ведь только мертвые всегда серьезны.

И вот эту претензию народ НУТРОМ понимает. Потому что некрофилия – тяжелая психическая болезнь коричневого цвета – расползается по России неотвратимо.