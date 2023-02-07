Мнение: Шкурка Ленина

99 лет трупного окоченения

Моя любимая блогерша Катя Пебел пишет у себя в ФБ:

“В центре Москвы задержан мужчина, пытавшийся похитить тело Владимира Ильича Ленина. По предварительным данным, задержанный психически болен.

А те, кто Ильича там до сих пор держит, конечно же, здоровы” (КАТЯ ПЕБЕЛ).

Прекрасно сказано, как всегда. Однако одну полезную функцию неизвестный ленинолюб выполнил: еще раз напомнил об этой несуразице – трупе Ленина в Мавзолее. Все-таки – что это, Бэрримор? Почему на главной площади в столице России лежит забальзамированный труп? Самый главный вопрос – ЗАЧЕМ?? Зачем он там нужен?

На стриме, который закончился только что, мне участники сообщили об этом происшествии, и я пустился в воспоминания, вспомнил даже, как сам побывал в этом Мавзолее – с экскурсией от детского сада (!!). Ей-богу. Мне было лет 5. А у совков была такая традиция, реально – они детей дошкольного возраста возили смотреть на труп. В плановом порядке (как всё у совков).

И я, кстати, по этому поводу вспомнил, зачем. При совке этого и не скрывали! По-моему, в детских книжках об этом было, писали как на духу: Ленина, мол, “самого человечного человека”, забальзамировали… чтобы воскресить. Не шучу ни разу. Это и было, можно сказать, официальное объяснение, и все советские ему если и не верили, то по крайней мере его ЗНАЛИ.

Собственно, если данному обряду и можно придумать какое-то материалистическое объяснение, то только такое. Ленинскую “шкурку” реально сохраняли, чтобы воскресить в ней (или “в нее”?) ленинскую бессмертную душу. А то как? В могилу положить – оно ведь там того, испортится. Останется один скелет, чего доброго – и воскресший “Ильич” станет без своего тела скучать. Этого нельзя допустить!

Я еще помню, младшим школьником слегка пошатнулся в коммунистической вере, когда узнал (будучи пытливым любознательным ребенком), что при бальзамировании из ленинского тела заранее вынули всю “требуху”, то есть – внутренние органы. И самое главное – мозг из головы; его тоже как-то выскребли! Вот этого я не мог понять детским разумом: как же так? Как же Владимир наш Ильич воскреснет, если у него в теле, почитай, ничего нет – ни сердца, ни почек, ни аппендикса? А мозги-то он откуда возьмет?? Об этом что – не подумали?! Ведь если ему чьи-то другие мозги вставят – это ж будут уже какой-то не наш Ленин, а подсадной (в буквальном смысле)!

Став постарше и еще мудрее, я б, наверно, мог задаться и еще более философским вопросом: типа, а нахера, если уж они тут всей страной решили своего Ильича реанимировать к новой жизни – почему они вообще так настойчиво берегут для него его СТАРОЕ тело?! Они о самом-то Ленине подумали? Он же ОТ БОЛЕЗНЕЙ умер! Не совсем стариком – да; но, как ни крути – а захочет ли вообще он, будучи воскрешен, залезать в свой поднадоевший “кожаный мешок” 54 лет от роду – поношенный, потасканный, со следами (как говорили злые языки) перенесенного сифилиса? Это ж все равно как гостю после бурной вечеринки вынести наутро его же заблеванный фрак и порванные сзади штаны, помятую и грязную манишку! Фи. В хороших домах одежду постирают, а еще лучше – предложат новую, хрустящую и отглаженную.

Я это все к тому, что, даже если принять всё советское безумие за чистую монету – оно даже в этом случае выглядит крайне ТУПО. Факт тот, что хранить старую и давно полностью выпотрошенную шкурку “Ильича” нелепо и бессмысленно со всех точек зрения – даже с точки зрения самого же Ильича, если его не дай бог воскресить.

Знаю, знаю последний аргумент уже современных обывателей, которые даже и не совки, поскольку вообще ни во что, кроме бабла, не верят – КИТАЙЦЫ! Мы, мол, храним пустую шкурку предыдущего нацлидера, потому что КИТАЙЦЫ! Они, мол, будут приезжать, чтобы ЗЫРИТЬ. Как всё у современных потомков советских, присвоивших себе обозначение “русские” – это звучит до омерзения жалко и унизительно. Мол, “мы-то, конечно, понимаем, что это бред – но почему б не согласиться, чтобы чужие люди использовали главную площадь нашей страны для реализации своих извращенных желаний? Оно ж денег стоит!”

По-моему, это едва ли не хуже, чем “бизнес-план” – устроить у себя в квартире платный туалет. Типа “ну подумаешь, какие-то посторонние станут день и ночь ломиться в мою маленькую “двушку”, чтобы облегчиться – не очень приятно, зато копеечка!”

Тут все больные, однозначно. Впрочем, неудивительно – почти сто лет назад труп посреди своей главной площади разложили, детей к нему водили… Никому сохранить рассудок не удалось.