 

Breitbart – американский конгрессмен обещает прекратить финансирование Украины из расходов США

07.02.2023, 2:55, Разное
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Американский конгрессмен Томас Мэсси заявил, что он и другие консерваторы убрали бы финансирование Украины из обязательных законопроектов о расходах. Как рассказал политик в интервью Breitbart, американцы всё больше разочаровываются в кажущейся бесконечной поддержке Америкой конфликта Украины с Россией.


AP

Конгрессмен от штата Кентукки Томас Мэсси рассказал в эксклюзивном интервью Breitbart, что, по его мнению, он и другие консерваторы убрали бы финансирование Украины из обязательных законопроектов о расходах. Об этом Мэсси заявил в тот момент, когда Соединённые Штаты готовятся отправить танки на Украину.

Представитель крыла Республиканской партии, сторонники которого придерживаются политики невмешательства, давно выступает против помощи и втягивания Соединённых Штатов в то, что сейчас всё больше превращается в затяжной конфликт между Россией и Украиной. Мэсси отметил, что американцы всё больше разочаровываются в кажущейся бесконечной поддержке Америкой конфликта Украины с Россией и в том, что руководство конгресса решило включить помощь в обязательные законопроекты о расходах, такие как резолюция о продолжении финансирования и сводный законопроект о расходах. Он назвал этот шаг «отвратительным» и «подлым» для США.

Мэсси сказал, что, если вы выступаете против резолюции о продолжении финансирования или сводного законопроекта о расходах из-за включения в них помощи Украине, «вас можно обвинить в закрытии правительства». Однако, по его словам, теперь всё изменится, поскольку консерваторы имеют больше голосов в комитете по регламенту палаты представителей конгресса США. Мэсси считает, что вместе с членом палаты представителей от штата Техас Чипом Роем и членом палаты представителей от штата Южная Каролина Ральфом Норманом, скорее всего, они будут исключать вопросы, такие как финансирование Украины, из обязательных законопроектов о расходах.

«Я не вижу, чтобы мы с Чипом Роем и Ральфом Норманом допустили бы это в комитете по регламенту. Не думаю, что такие вещи нужно скрывать. В этих голосованиях, по моему мнению, всё, о чем мы можем просить, — это отдельное голосование по Украине», — заявил Мэсси.

Мэсси сказал, что Байден, вероятно, больше не получит «карт-бланш» для Украины в этом сроке полномочий конгресса и что поддержка Украины может ослабнуть при раздельных и открытых голосованиях.

«Я не думаю, что Байден получит ещё больший «карт-бланш» в этом конгрессе. И если у него получится, то тогда пройдёт открытое голосование. И, если в итоге мы проведём три или четыре голосования по Украине, я думаю, каждый раз вы будете наблюдать, как уменьшается поддержка участия США в этом конфликте», — заявил он.


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