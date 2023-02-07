 

Разродилась: 45-летняя Орлова показала новорожденную дочь

07.02.2023, 2:12, Разное
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Минувшей осенью публика узнала о беременности Ольги Орловой. Ведущая реалити-шоу “Дом-2” сама сообщила о скором пополнении в семействе. Долгое время звезда рассказывала о своем состоянии. По словам экс-солистки группы “Блестящие”, она страдала от отеков, токсикоза и бессонницы. Также она набрала лишний вес.

Сегодня, 6 февраля, это наконец случилоcь. Ольга Орлова родила дочь. Она опубликовала в популярной соцсети фото новорожденной наследницы, прикрыв ее лицо стикером. “Привет, мир! Я – Аня”, – написала разродившаяся телезвезда.

Друзья, коллеги и поклонники поздравляют Орлову с рождением доченьки. “Будь счастлива”, – написала актриса Наталья Рудова. “Анечка, мы тебя так долго ждали! С днем рождения!”, – прокомментировала снимок экс-участница “Дома-2” Наталья Варвина. “Счастья вашей семье”, “Пусть растет здоровой и самой счастливой девочкой”, – желают фанаты.

Напомним, Ольга Орлова родила дочь от мужа-бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж в 2021 году. Этот ребенок – второй для телеведущей. Она вырастила сына Артема, появившегося на свет в 2001 году. Его отцом является экс-избранник звезды, предприниматель Александр Карманов.


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