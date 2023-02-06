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Губернатор Приморья Олег Кожемяко выказывает невероятную поддержку спецоперации. Что заставляет его раз за разом ехать «на передок» через всю страну.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко удивительно вовлечен в дела СВО. Ездит на полигоны, в воинские части (особенно в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке) к контрактникам, мобилизованным и добровольцам из отряда «Тигр», который фактически курирует. Благоволит чиновникам, отличившимся на восстановлении подшефного города Торез в Донбассе. Бывает на передовой — часто и явно не для галочки. Что это — желание, показав свою полную преданность, в сентябре без проблем переизбраться на следующий губернаторский срок? Попытка выскочить из колеса сансары, что затянуло его цикл перерождений уже на четвертый дальневосточный регион? Попросту запрыгнуть на подножку поезда под названием «Трансфер власти», следующей станцией которого будут или «новые территории», или уже наконец-то Кремль? А может, это искренне?

Бизнес

Олегу Кожемяко 60 лет. Выглядит при этом получше многих 40-летних. Ведет иногда массовые уличные зарядки по субботам (сейчас перерыв, но скоро выборы — опять начнет), на которых можно увидеть и представителей региональных элит в лосинах и спортивных штанах. После заплывов, в том числе зимних, приморские чиновницы и журналистки заинтересованно обсуждают кубики его пресса на многочисленных фотографиях. Участвует в любительских лыжных соревнованиях, ездит на мотоцикле, бегает марафоны… Пару лет назад даже перенес операцию на колене — результат увлечения легкой атлетикой. В общем, человек на спорте. В свое время его даже прочили в профильные министры.

Родились Олег Кожемяко и его сестра-близнец Ольга в приморском селе Черниговка (да, как в Запорожье, здесь вообще много украинских названий — регион осваивали переселенцы из Украины, составлявшие до революции три четверти населения). Мать и отец, оба с белорусскими корнями, поженились в соседней Амурской области, оттуда прибыли в Приморье. Сперва — в Черниговку, потом в Лучегорск, там строили Приморскую ГРЭС. Здесь же слесарем-сантехником электроцеха, мастером цеха гидротехнических сооружений строительного управления треста «Дальэнергострой» и начинал свой рабочий путь Олег Кожемяко.

Первый раз он увидел войну еще совсем маленьким. Через два дня после нападения китайцев на остров Даманский (сейчас территория КНР) Олегу исполнилось семь лет.

В боях за остров погибли 58 советских солдат и офицеров, 94 были ранены. Было это в 35 км от Лучегорска.

Хотя его отец в газете «Амурская правда» и вспоминал, что учился Олег хорошо, поступил сын не в институт, а в техникум (монтажный, в Хабаровске). В 20 лет ушел в армию на два года, оттуда — в Дальневосточный коммерческий институт, но снова не на студенческую скамью, а в мастера по капитальному ремонту. В годы перестройки будущий губернатор о высотах федеральной и даже региональной политики мог только грезить — он просто вовремя начинал строить бизнес. И несмотря на слухи, что Кожемяко крутился, скажем так, в «разных кругах», проследить его прямые связи с рэкетом и криминалом никто не может.

В 25 лет он начал свой бизнес — кооператив «Галатея», выращивал цветы в теплицах. Но по большому счету имя Кожемяко связывают не с цветами, а с рыбой. Начинал с Преображенской базой тралового флота. В этот бизнес он зашел в 1995 году, кооператив «Приморский» стал основным акционером предприятия и вывел его буквально из разрухи на ведущие места в рыбодобывающей отрасли края.

Но не просто так вывел, конечно, а при помощи тогдашнего губернатора, а с 2001 года главы Госкомрыболовства Евгения Наздратенко, в чьи выборы Кожемяко вложился в 99-м.

Кстати, одним из первых кадровых решений Кожемяко на посту губернатора Приморья стало назначение младшего сына Евгения Наздратенко, Алексея, на пост вице-губернатора — представителя Приморья при Правительстве РФ.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (в центре) принимает участие в массовой спортивной тренировке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

А высшее образование Олег Кожемяко все же получил. К 30 годам окончил Дальневосточный коммерческий институт. Через 11 лет защитил диссертацию на тему «Экономическая безопасность реального сектора экономики страны». В 46 лет окончил стандартную для отечественного чиновничества Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (РанХИГС) по специальности «национальная экономика». В общем, все в свое время: когда потребовался диплом, тогда и появился.

Деньги и семья

Преображенская база тралового флота еще долго принадлежала семье Кожемяко, сам же он с поста председателя совета директоров ушел в 2002 году, сразу после избрания депутатом Заксобрания Приморья. В 2018 году ПБТФ купил крупнейший сахалинский рыбопромышленник и сенатор Александр Верховский, сейчас она в стадии реорганизации. «Коммерсант» оценивал сделку в 430 млн долларов. Но у гражданской жены Кожемяко, Ирины Герасименко (№ 24 в списке богатейших женщин РФ «Форбс» за 2019 год, состояние оценивалось в 180 млн долларов), осталась треть акций камчатского предприятия «Тымлатский рыбокомбинат». В целом она числится в списке учредителей 14 предприятий на Камчатке, в Приморье, в Москве и во Владивостоке, шесть из них действующие.

Никита Кожемяко, сын губернатора, является учредителем 23 организаций — в основном в рыбной отрасли, выращивании зерновых, бахчевых, овощей.

Его тепличные огурцы и помидоры в Приморье многие любят, несмотря на вполне бодрую цену, он получает господдержку и выступает на ВЭФ перед Путиным. Но огурцы огурцами, а основной доход — из моря. В 2022 году компания Никиты Кожемяко «Восход» за 1,65 млрд рублей получила квоты на добычу 150 тонн краба ежегодно до 2037 года. В 2019 году холдинг Salmonika (владеют им Никита, его мама и тетя) вошел в список «Форбс» как одна из крупнейших рыбодобывающих компаний страны. Стоит напомнить, что Никита Кожемяко служил в морской пехоте, как раз в 155-й бригаде. Под частичную мобилизацию не попал.

Сестра-близнец Олега Кожемяко Ольга Кравченко на сегодняшний день значится учредителем шести действующих предприятий, все семейные.

Все четверо — дети и родители — находятся под украинскими санкциями.

Политика

Политическую карьеру Кожемяко начал в 2001 году. Тогда к власти в Приморье пришел еще один крупный рыбопромышленник — Сергей Дарькин. Последний, хозяин компании «Ролиз» (судостроение, добыча рыбы), конкурентов ожидаемо не жаловал. И Кожемяко ничего не оставалось, как тоже пойти во власть. Для начала он избрался в депутаты Законодательного собрания и почти сразу, в ноябре 2002 года, вопреки желанию Дарькина стал сенатором. В сенаторах, впрочем, не задержался — в октябре 2004 года стал советником тогдашнего председателя Верхней палаты российского парламента Сергея Миронова.

Параллельно в первый раз штурмовал губернаторское кресло — на рыбной Камчатке.

Отметился скандалом: прокуратура завела против троих сотрудников штаба Кожемяко уголовное дело за похищение четверых сотрудников штаба еще одного кандидата — Бориса Невзорова. Наказали ли кого-нибудь, история умалчивает, но главой области Кожемяко не стал.

А вскоре все-таки получил свое первое губернаторское кресло: в апреле 2005 года по представлению президента возглавил Корякский автономный округ. Понятно, что 22-тысячная Корякия не стала пределом мечтаний молодого амбициозного Кожемяко. Два года поруководил, а потом автономный округ объединили с Камчаткой, а Олег Николаевич ушел в Администрацию Президента РФ к Сергею Собянину.

В 2008 году назначен, а в 2015-м избран губернатором Амурской области. Баллотировался от «Единой России». Как вспоминают местные, губернатором был в целом неплохим на фоне того, что тогда творилось в Амурке.

Но в Приамурье Кожемяко до конца срока не досидел. В 2015 году уехал руководить Сахалинской областью после ареста тамошнего губернатора Александра Хорошавина.

Избранный губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на торжественной церемонии вступления в должность, 2015 г. Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В отличие от более спокойной Амурской области на островах бывшего губернатора в основном ненавидят.

Во-первых, он варяг, а островитяне к этому относятся очень ревностно.

Во-вторых, единоросс, а их там не жалуют, хотя и избирают.

В-третьих, привел своих людей на руководящие посты (с огромными зарплатами и столь же огромными пенсиями, положенными за пару лет работы на госслужбе на Сахалине).

В-четвертых, запустил чужой бизнес.

В-пятых, одобрил перераспределение налога на прибыль от проекта «Сахалин-2»: раньше в регионе оставалось 75% прибыли, а сейчас только 25%. Регион потерял львиную долю доходов, стал дотационным, а следовательно, куда более управляемым.

Надо отдать должное таланту внутриполитического блока Олега Кожемяко. В регионе, традиционно поддерживающем оппозицию, КПРФ была буквально обескровлена постоянными подогреваемыми извне распрями.

В 2018 году сахалинцы с радостью проводили его в Приморье. В крае тогда прошли скандальные выборы губернатора, которые отменили формально из-за страшных нарушений (со стороны кандидата № 1), а фактически из-за победы несогласованного кандидата — коммуниста Андрея Ищенко.

Единоросс до мозга костей, Кожемяко на эти выборы пошел самовыдвиженцем. В итоге губернатором он, конечно, стал.

Ласковый и нежный зверь

Нет смысла углубляться в известные и извечные проблемы Приморья. Мосты падают (но чинятся). Дороги плохие (но строятся поактивнее, чем раньше). Снег чистится, как чистился. Очередь из сирот на квартиры заметно уменьшилась. Зато ветхое жилье остается. На некоторые больницы без слез не взглянешь, но вроде оборудование закупают (кому на нем работать только?). Предприятия строятся вразрез с желаниями местного населения. Люди все так же страдают от угольной пыли. Остаются проблемы с вывозом мусора, особенно после реформы. В городах и селах из-за аномальных по местным меркам, а вообще-то обыкновенных морозов летят электросети и системы отопления. Работы, в общем хватает, и Кожемяко вместе с правительством эту работу работают. Важно, как к нему относятся «наверху». А там его любят и ценят.

Пару-тройку лет назад Администрация Президента запустила в стране так называемую новую искренность. Не очень понятно, чего в ней сильно нового, но в общем и целом — это о том, что чиновники должны быть ближе к народу. И в этом Кожемяко преуспел, конечно. Он умеет быть обаятельным на людях, общается с молодыми семьями, обманутыми дольщиками, школьниками, дарит приморцам щенков своей акита-ину, сам записывает селфи-видео на актуальные для региона темы, разговаривает на одном языке с простыми людьми… Бег и моржевание опять же. Но вся эта милость, конечно, улетучивается на заседаниях с подчиненными или сессиях Заксобрания (к депутатам губернатор, судя по риторике, тоже относится как к подчиненным).

— Он очень жесткий, — говорит один из чиновников правительства края. — Бывает, что на совещаниях требует от руководителей министерств и департаментов принимать решения, которые явно идут вразрез с законом. И люди делают!

Боятся, понимают, что где-то на них папочка лежит и в случае нелояльности они отправятся под суд. При этом ответственность с правительства он распределяет на муниципалитеты, а они и так нищие… И это работает!

Спецоперация

Собеседник из правительства утверждает, что лояльность к спецоперации вполне может обернуться для губернатора повышением по службе.

— Прошел слух, что Кожемяко могут даже поставить полпредом на Крымский федеральный округ. Но, видимо, склонились все-таки в сторону Рогозина. Говорят, Москва недвусмысленно намекнула, что «есть у нас еще дома дела». Сказали: Донбасс — это хорошо, но о Приморье забывать не стоит. Хотя повестка «новых территорий» никуда не делась. Посмотрите — то он на полигоне, то на передовой, то меры поддержки мобилизованных и добровольцев принимаются. Каждый день у нас Донбасс в новостях. Да он даже министра природных ресурсов поставил на восстановление Тореза! А человек там вообще не из этой сферы!

Речь про назначенного в ноябре министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Ареста Давтяна. Юрист, магистр политологии, выпускник РАНХиГС. Трудился в правовом департаменте, в молодежном, в ЖКХ, занимал должность замминистра жилищно-коммунального хозяйства. Потом возглавил представительство Приморья в Торезе, который назначили городом-побратимом края в «ДНР». По официальным данным, он руководил там восстановлением инфраструктуры, получил Почетную грамоту Президента РФ и… должность министра — почему-то природных ресурсов, с которыми толком и не работал никогда.

Собственно, Донбасс сейчас элиты Приморья воспринимают как трамплин. Туда отправилось несколько муниципальных депутатов.

Хотя само по себе участие в СВО не означает каких бы то ни было «плюшек», если ты не согласован. Так случилось, например, со «справороссом» Максимом Ананьевым, добровольцем спецоперации. Или с коммунистом Романом Чмыхало, который в свое время воевал на родной Луганщине, чуть не погиб, отморозив почки. Сейчас он давно уж житель России, но с выборов в Думу Владивостока его пытались снять за то самое украинское прошлое, а потом сняли из-за жалобы «Мосфильма» на рисунок с ворами — героями мультика про Карлсона в предвыборной газете. И никакие воззвания ни к Кожемяко, ни к федеральным верхам — мол, «ветерана Донбасса обижают» — не помогли.

Как не помогло письмо морских пехотинцев из 155-й бригады к губернатору Приморья, которое первым распространил журналист ВГТРК Сладков, а следом другие военкоры и просто блогеры. Авторы письма, надеясь на внимание главы региона, пожаловались ему на решения командования и большие потери в боях под Павловкой. Кожемяко поставил информацию под сомнение: «Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб». А потом и вовсе заявил, что общался с командирами (так морпехи на командиров и жаловались!), потери есть, но далеко не такие значительные.

Кстати, про потери. В отличие от других губернаторов, которые в своих социальных сетях, а то и на официальных сайтах говорят хотя бы о точечных потерях среди бойцов (цифры никто не называет, конечно),

Кожемяко с начала СВО не высказался ни об одном случае. Не высказываются и главы муниципалитетов. Приморцы даже не знают, живы ли военные, чьи фотографии и имена можно увидеть по всему городу на рекламных щитах.

О потерях в СВО можно судить по свежим могилам на кладбище и торжественным похоронам в центре Владивостока, около Дома офицеров флота.

Поездки и оценки

Впервые Кожемяко поехал «на передок» в конце апреля. Телеграм-каналы тут же случайно получили фото. Губернатор сидит на заднем сиденье авто. Предположительно на Донбассе. Предположительно на Пасху. Взгляд устремлен вдаль (в подголовник кресла впереди). Камуфляж, бронежилет, разгрузка, белая повязка на рукаве. В руках — автомат. Вопросов к картинке больше, чем ответов. Кто, почему и на каких основаниях доверил свое оружие не военнослужащему? Зачем ему вообще автомат? Что он с ним делал или собирался делать? Почему мирный человек в зоне боевых действий выглядит как комбатант? А если бы, не дай бог, обстреляли?

Писатель, депутат, ультрапатриот Захар Прилепин хвалит: «Губернатор Приморского края Олег Кожемяко привез на Донбасс гуманитарку и развозит ее непосредственно по территории». Его хвалят военкоры, хвалит Дмитрий Песков — намекая, впрочем, что о Приморье забывать не стоит, губернатор не солдат. Он ездил в мае, летом, в октябре, под Новый год. Возит оснащение, гостинцы, письма, открытки… И все время, как говорят, — прямо на передовую.

«Передали военнослужащим порядка 90 приборов ночного видения, более 100 радиостанций, 50 квадрокоптеров. Уже распределили все это. Такую помощь будем оказывать ежемесячно, она позволяет проводить разведку, сберегать жизни нашим ребятам. Сделаем все, чтобы наши части были самыми боеспособными», — утверждает он на видео по итогам одной из поездок. Очень сдержанно.

Но порой в интервью и публичных выступлениях губернатора проскальзывают нотки сродни медведевским (к счастью, про иблиса и хрюкающих подсвинков ничего не говорил, но сломать хребет нацизма обещал и СВО с Великой Отечественной сравнивал).

Политолог Константин Калачев на высказывания главы региона смотрит критически и считает, что можно бы чуть понизить градус риторики:

«Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, кажется, уже из штанов выпрыгнуть готов, свой гиперсуперультрамегапатриотизм Кремлю доказывая. А ведь у него с переназначением на должность проблем быть не должно. Несмотря на это, Кожемяко раз за разом отмечается по теме Украины. Дело тут не в его неоднократных «рабочих» поездках на Донбасс, а в излишней экзальтации и риторике…»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко (в центре) во время тренировки отряда добровольцев «Тигр» на полигоне морской пехоты «Горностай». Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

На полигоне во Владивостоке, где занимается добровольческий отряд «Тигр», Кожемяко бывает едва ли не чаще, чем в некоторых районах края. Правда, оттуда порой доносятся жалобы на плохую экипировку, но по официальным данным у бойцов все отлично: есть японские внедорожники, беспилотники, оружие, бронежилеты. Провожает их лично Кожемяко, встречает на полигоне, награды вручает. Ездит в пункты сбора [частично] мобилизованных. Грозит магазинам за повышение цен на экипировку (правда, они все равно их повышали, по сообщениям [частично] мобилизованных и их близких).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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