Мнение: В Израиле разоблачили Запад, немецкий намёк на вину США и деградация Си-Эн-Эн

1. Бывший глава Израиля заявил, что Россия в марте прошлого года была готова быстро заключить мир с Украиной по результатам переговоров, дипломаты подготовили 17 черновиков соглашений (ссылка). Украине выставили одно принципиальное условие: невступление в НАТО (ссылка). Однако Запад прямо запретил украинским властям заключать мир, приказав им воевать с Россией до последнего украинца, чтобы «разгромить Путина» (ссылка):



Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который в начале спецоперации был посредником между Россией и Украиной, обвинил страны Запада в остановке переговоров. Об этом он заявил в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры», — отметил Беннет.

По словам экс-премьера, власти западных стран решили разгромить российского лидера Владимира Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

Что же, мы и раньше знали, что Западом управляют агрессивные злодеи — вот те самые, которых западная мифология ставит во главе России, Китая и прочих нормальных стран. Теперь, когда Олланд и Меркель признались в обмане, знают это и на самом Западе. Разоблачения израильского премьера только углубят пропасть между западниками и порядочными людьми.

2. В Германии робко намекают, что взорвали «Северные потоки» таки американцы и британцы. Но немцы так привыкли заискивать перед США, что в качестве подозреваемых ритуально упоминают Россию (ссылка):



Германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на немецкие источники.

Издание подчеркивает, что подозрения падают на США и Великобританию, но также и на Россию. При этом пока следователи из ФРГ мало продвинулись в расследовании и предоставили «скудную информацию о крупной инфраструктурной атаке».

3. Падают просмотры у главного антироссийского телеканала Америки (ссылка):

Аудитория телеканала – рупора либеральной Америки — впервые за 9 лет упала ниже 450 тысяч зрителей. Для сравнения – у консервативного Fox News средняя аудитория доходит до полутора миллионов, а самые рейтинговые программы – как у Такера Карлсона – смотрят по 3-4 миллиона зрителей.

Из-за обвала рейтингов рекламодатели покидают CNN, а выручка канала в прошлом году впервые за долгое время упала ниже миллиарда долларов. Ради экономии денег CNN уже приходится массово увольнять персонал. И продавать свою штаб-квартиру в Атланте, где работала редакция CNN с 1987 года.

Вокруг CNN ещё и полыхают множество скандалов. Президент канала Джефф Цукер был уволен за конфликт интересов. Ведущий Крис Куомо – за домогательства. Двое продюсеров были уличены в педофилии.

После смены руководства на CNN начались попытки сделать редакционную политику канала более “объективной”. Поэтому некоторых самых ангажированных ведущих – вроде Брайана Стелтера и Дона Лемона – уволили или отправили вести утренние шоу, которые никто не смотрит.

Однако общий либеральный настрой на канале никуда не делся. И CNN, например, уделяет гораздо больше внимания украинскому конфликту, чем кризисам в США вроде миграционного – хотя американцев гораздо больше интересуют именно они, а не происходящее на Украине.

Поэтому неудивительно, что рейтинги CNN продолжают пикировать вниз. Причём канал лишь является олицетворением общего кризиса индустрии либеральных медиа – где сейчас массово идут сокращения.

Действительно, ситуация парадоксальная. США заявляют, что напрямую не вовлечены в украинский конфликт. Однако на главном телеканале правящей партии постоянно крутят сюжеты про Украину, вместо сюжетов про внутренние проблемы. На сайте CNN украинским темам всегда посвящено одно из самых видных мест.

Представьте себе советское телевидение в начале 1980-х. Репортажей про дефицит, массовый алкоголизм и другие неприятные особенности советского строя там практически нет, в лучшем случае показывают юморески Аркадия Райкина и журнал «Фитиль». А теперь представьте, что вдобавок к этому по советскому ТВ вдруг начали бы каждый день без конца рассказывать про какую-нибудь далёкую войну на другом континенте, например, в Анголе. Вот примерно такая ситуация сейчас в США…