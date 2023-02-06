Мнение: Всё тот же сон

Батька против особиста

Завтра Пути-Пут встречается с Лукашенко в Сочи – будет его, видимо, в последний раз уламывать и слезно просить, чтобы прогнулся и пошел-таки “под венец”, то есть согласился на поглощение Белоруссии несчастной РФ. Вот одна из причин, почему так бесит меня нынешнее кремлевское руководство, на глазах теряющее связь с реальностью: из-за его закидонов доходишь до того, что уже начинаешь поневоле болеть за бесноватого картофельного фюрера, лишь бы устоял и не дал таким образом втянуть Россию в очередную провальную авантюру!

Россия сейчас в очень плохой форме, ей бы на диету и заняться собой; болтаются кое-как переваренный Крым и совсем не переваренный Донбасс, с которым в принципе непонятно, что делать. В таком состоянии еще кого-то “поглощать” – риск совершенно неимоверный. Уж тем более по такой глупой и смехотворной причине, как “нужен повод продлить полномочия Путина у власти” – это вообще беспредел. Никакого “повода”, естественно, не нужно и даром, Путин и так уже отсидел 4 стандартных 4-летних срока (6-летний срок – абсурд, он незаконен по определению), сейчас уже пошел на 5-й срок! Куда??

Ради дурацкой цели вешать на шею РФ еще и Белоруссию – полный нонсенс. Лучшее, что мог бы сделать Путин – подать в отставку прямо сегодня, в худшем случае – завтра. Но нет, увы.

Поэтому остается только рассчитывать на батьку Луку… Я, впрочем, за него спокоен – он не подведет. В пасть к Путину он не полезет, чай, не Колобок. И слава богу.

А “патриотам”, которые хотели бы “воссоздать совок”, неплохо было бы вбить себе в голову кое-что очевидное: совок, если даже и может быть на время воссоздан, то только на прежних советских принципах. А именно – Россия держит возле себя другие республики, вбухивая в них немеряные бабки. Проще говоря – покупая лояльность за деньги. Иначе говоря, любой СССР возможен ровно до тех пор, пока Россия не разоряется.

Почему Россия вынуждена только ПОКУПАТЬ лояльность к себе? Ответ прост – потому что более ничего привлекательного у нее (у нас) нет. У нас плохое государство, процветает самое дикое взяточничество, нет демократии, отсутствует элита в благородном смысле слова, жлобская психология. Плюс бессознательное хамство как русская национальная черта.

Из хорошего – только щедрость и размах. Но на это нужны деньги. Поражаать щедростью 10-миллионную Белоруссию? Хватит, нам на миллионную Чечню едва хватает.

Так что батька – держись! Осталось чуть-чуть; завтра отбреешь особиста – он отстанет (2020).

Написано три года назад, день в день. А звучит – как сегодня. Почему? А время-то в стране дураков остановилось, разве что позорная война прибавилась. А так – декорации те же, те же два идиота на сцене. И проблема не в них, проблема в остановившемся времени – и в нас. Как недавно хорошо написал Травкин в своем ФБ:

“Часто читаю, что “мы проснулись в другой стране”. И ошибка тут не в том, какая страна, а – точно ли вы уверены, что проснулись?”