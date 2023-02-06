 

Экватор находится в России – РАН разоблачила очередной заговор западных учёных

06.02.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Институте географии РАН состоялась презентация монографии «Россия – центр Земли».

В результате многолетних исследований отечественным специалистам удалось доказать, что условная линия, разделяющая поверхность планеты на Северное и Южное полушария, проходит через территорию нашей страны.

– Столетиями так называемые европейские и американские учёные рассказывали, что экватор проходит намного южнее России. Они делали это, чтобы не упоминать, что наша страна – самая большая в мире. Теперь правда восторжествовала, – рассказал автор монографии Павел Голубев.

В ближайшее время уточнённая информация об экваторе Земли будет добавлена во все отечественные учебники по географии. Внести правки в свои учебные пособия также собираются КНДР, Иран и Венесуэла.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.21 / Шаманы Минобороны помогут сохранить ясную погоду на параде Победы

23.05.22 / Почти 900 тысяч заявок приняли организаторы Московской недели моды

05.12.22 / WT – «вредит нацменьшинствам и инакомыслящим» — гражданские активисты призвали Байдена отказаться от борьбы с внутренним терроризмом

03.02.23 / Мнение: О бессмысленных занятиях одиноких женщин… Что они делают не так?

03.07.20 / Ксения Собчак стала президентом России в новом проекте Максима Диденко “амроН”

18.08.22 / DT – Великобритания ставит под угрозу свою безопасность ради расового и гендерного разнообразия в армии

06.12.22 / Мнение: О фото дня

14.06.22 / Republic TV – Запад пытается заставить арабские страны осудить Россию, предупредил генсек ЛАГ

04.10.20 / «Я знаю, что я мертв. Потом оказалось, что я ошибся»

29.07.21 / Скандалы: Су-30 сбили Rafale

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика