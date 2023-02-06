Экватор находится в России – РАН разоблачила очередной заговор западных учёных

В Институте географии РАН состоялась презентация монографии «Россия – центр Земли».

В результате многолетних исследований отечественным специалистам удалось доказать, что условная линия, разделяющая поверхность планеты на Северное и Южное полушария, проходит через территорию нашей страны.

– Столетиями так называемые европейские и американские учёные рассказывали, что экватор проходит намного южнее России. Они делали это, чтобы не упоминать, что наша страна – самая большая в мире. Теперь правда восторжествовала, – рассказал автор монографии Павел Голубев.

В ближайшее время уточнённая информация об экваторе Земли будет добавлена во все отечественные учебники по географии. Внести правки в свои учебные пособия также собираются КНДР, Иран и Венесуэла.

—