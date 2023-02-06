 

Abba, Boney M, Baccara: Киркорова уличили в нарушении авторских прав

06.02.2023, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров – постоянный герой, а точнее антигерой различных скандалов. В чем только не обвиняли 55-летнюю звезду за годы его творчества. Довольно часто Король отечественной эстрады получает претензии за плагиат.

Соответствуют ли обвинения действительности, пусть разбираются юристы. Мы не собираемся углубляться в правовое поле. А для многомиллионной армии поклонников артиста гораздо важнее, что песни в его невероятном исполнении моментально становятся хитами.

Однако на днях даже приятель певца уличил его в нарушении авторских прав. Мужчина выдал всю правду в эфире телеканала НТВ. Одноклассник Филиппа Киркорова стал гостем программы “Звезды сошлись” и рассказал Лере Кудрявцевой о не самом честном бизнесе Филиппа Киркорова в годы молодости.

Болгарская звезда с третьего по десятый класс училась в Москве. Вместе с ним в школе на Таганке учился и Максим Панов, который решил приоткрыть завесу тайн. По его словам, поп-король промышлял продажей кассет с песнями зарубежных музыкальных коллективов, в том числе, Abba, Boney M и Baccara.

Одноклассник исполнителя подчеркнул, что у Филиппа Киркорова был двухкассетный магнитофон. Они покупали пустые кассеты по десять рублей, записывали на них песни западных звезд и продавали уже по 25 рублей за штуку.

Вырученные средства молодые комбинаторы тратили на развлечения и расширение бизнеса. Разумеется, члены Abba, Boney M и Baccara авторских отчислений от Филиппа Киркорова и его одноклассника не получали.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.22 / Раскройся пошире: Семенович расплакалась от боли при попытке засунуть в себя инородное тело

30.07.22 / Уголь, СПГ и всеобщая экономия — Le Figaro рассказала, как Европа готовится пережить зиму без российского газа

06.03.21 / Как изменились мужчины за последние 100 лет и почему нам всем можно забыть о джентльменах

03.11.22 / Перья, блестки и много кожи: модные тенденции, которые будут в тренде в 2023 году

17.02.22 / Существует ли лекарство от бородавок?

09.01.23 / Тюремная решетка на долгие годы: Смольянинов мгновенно поплатился за свои слова о России

22.08.22 / В обмелевшем Дунае обнаружили Янтарную комнату

21.08.22 / Мнение: Их страдания

26.11.21 / Социолог Шугалей: МИД должен защитить честь России!

01.04.21 / Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс привились от коронавируса и даже в этом нашли повод для взаимных шуток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика