 

“Ноги ее здесь не будет!”: принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве

06.02.2023, 15:30, Разное
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Британская королевская семья зажата в пучине скандалов словно в тисках. И масла в ее огонь регулярно добавляют с обеих сторон: пороки монаршего семейства увидели свет в мемуарах принца Гарри, а его жену Меган Маркл британские подданные чихвостят на чем свет стоит.

Но приближается коронация Карла III, а это значит, что опальной парочке придется прилететь в Лондон. Впрочем, этого может, как утверждают источники, и не произойти. Дело в том, что 6 мая, в день возложения власти на нового короля, сыну принца Гарри и Меган Маркл исполняется 4 года. Поэтому есть вероятность того, что принц Гарри сможет попасть на коронацию Карла III лишь в одиночестве: жена с детьми останутся в
Монтесито, Калифорния.

Разумеется, многие хейтеры хотели бы пофантазировать о том, что сам Карл III топнул ногой и воскликнул: “Ноги ее здесь не будет!” Но, увы, даже если Меган Маркл не приедет на коронацию вместе со своим супругом принцем Гарри, продиктовано это будет лишь нежеланием везти двух маленьких детей в такую даль на самолете гражданской авиации.

Напомним, что после бегства в США, Сассекские были лишены как королевской охраны, так и права использовать самолеты “Короны”. Так что именно по этой причине принц Гарри и опоздал к смертному одру Елизаветы II. Лететь с обычными людьми ему придется и на коронацию своего отца, принца Чарльза, который после смерти матери получил имя Карл III.

К слову, источники, с которым пообщались журналисты из Daily Mail, также предположили, что поездка принца Гарри станет очень краткосрочной и продлится не более 48 часов, причем большую часть времени “запасной” принц проведет в дороге.


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