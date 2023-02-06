Хрустальные черепа ацтеков – подделка?

Знаменитые хрустальные черепа ацтеков, возможно, одни из самых значимых археологических артефактов, когда-либо найденных в Мезоамерике. Они вдохновили исследователей на создание бесчисленных теорий об инопланетных творцах и волшебных камнях. Однако на самом деле предполагаемые доколумбовые реликвии могут быть обычными дешевыми подделками, проданными французским мошенником девятнадцатого века.

История хрустальных черепов

Считается, что в музеях и частных коллекциях по всему миру находится около дюжины черепов. Блестящие артефакты дебютировали в 1856 году, когда Британский музей приобрел миниатюрный череп, который якобы был изготовлен руками ацтеков, хотя точно неясно, откуда взялся этот предмет.

Затем Британский музей приобрел второй хрустальный череп у Tiffany & Co. в 1897 году. Именно этот экспонат можно увидеть сегодня на выставке. Несмотря на то, что изначально череп считался доколумбовым, музей заявляет, что «попытки проверить это с технической точки зрения не увенчались успехом», и что происхождение предмета, по мнению экспертов, «крайне неопределенно».

Другие хрустальные черепа разных размеров вскоре появились в коллекциях Национального музея антропологии Мексики и Смитсоновского института. Однако только в 1950-х годах минералог из Смитсоновского института Уильям Фошаг определил их как подделку, заметив, что изделие явно было создано с использованием современных инструментов для изготовления ювелирных изделий.

В 20-м веке на антикварных аукционах появилось еще несколько черепов, в том числе один, который был продан английскому рыбаку в 1943 году. По слухам, артефакт, известный как Череп Судьбы, излучает синий свет из глаз и вызывает сбой компьютеров, но он явно был изготовлен с использованием современных технологий и совершенно очевидно является подделкой.

Ацтеки делали черепа или нет?

Черепа занимают видное место в иконографии ацтеков и часто встречаются вырезанными на стенах древних храмов или на изображениях божеств. Однако ни один хрустальный череп никогда не был задокументирован ни при каких археологических раскопках в Мексике или где-либо еще, и ни один из образцов в музейных коллекциях не может быть прослежен до проекта раскопок.

Тем не менее, на стоянках ацтеков были найдены бесчисленные изображения черепов, хотя они обычно вырезаны из базальта, а не из хрусталя. Стилистически эти доколумбовые реликвии обычно сильно отличаются от хрустальных черепов, что делает маловероятным, что ацтеки действительно производили знаменитые кости.

Все ли черепа поддельные?

На рубеже тысячелетий археологи начали подозревать, что большинство, если не все, хрустальных черепов ацтеков были поддельными. Убедительные доказательства в конце концов появились в 2008 году, когда анонимный отправитель прислал череп по почте в Смитсоновский институт, утверждая, что приобрел его в 1960 году. Он настаивая на том, что ранее он принадлежал мексиканскому диктатору Порфирио Диасу.

Самый большой из всех хрустальных черепов был передан антропологу по имени Джейн Макларен Уолш, которая совместно с Маргарет Сакс из Британского музея исследовала Смитсоновский череп и образец, хранящегося в Лондоне. Используя сканирующую электронную микроскопию, ученые обнаружили, что оба черепа были вырезаны с помощью вращающихся дисков и, следовательно, не могли быть изготовлены по технологии ацтеков.

Оказалось, что смитсоновский череп даже был обработан синтетическим абразивом под названием карборунд, который был изобретен сравнительно недавно.

Затем Уолш и Сакс проанализировали жидкие и твердые вкрапления в кварце, из которого были сделаны черепа, и определили, что камень был выкован в «мезотермической метаморфической среде». Это исключило Центральную Америку в качестве источника артефакта и указало на то, что кристалл, скорее всего, прибыл либо из Бразилии, либо с Мадагаскара, ни один из которых не оказывался на торговых путях ацтеков.

В конечном счете, Уолш и Сакс пришли к выводу, что ни один из черепов не был доколумбовым по происхождению, и что оба, вероятно, были изготовлены менее чем за десять лет до их покупки.

Так откуда же взялись хрустальные черепа?

Несмотря на то, проследить историю всех черепов невозможно, записи показывают, что кварцевый артефакт, хранящийся в Британском музее, был первоначально приобретен Tiffany & Co. у французского дилера по имени Эжен Бобан. Несколькими десятилетиями ранее Бобан продемонстрировал два других хрустальных черепа на Всемирной выставке в Париже, которая была организована для демонстрации его находок в качестве официального археолога мексиканского двора Максимилиана.

Однако, несмотря на то, что Бобан был членом Французской научной комиссии в Мексике, он не был профессиональным археологом, хотя большую часть своей юности провел, проводя собственные неофициальные раскопки в Мексике. Насколько можно судить, именно Бобан первым начал создавать хрустальные черепа в девятнадцатом веке, когда первые подлинные артефакты ацтеков начали появляться в музеях по всему миру, и публика увлеклась этой загадочной древней цивилизацией.

Тот факт, что хрустальный череп не был обнаружен ни при каких археологических раскопках, не помешал Бобану выдавать их за подлинные ацтекские реликвии, а большинство музеев были более чем счастливы поверить его утверждениям об их подлинности, зная, что хрустальный череп, несомненно, привлечет клиентов. Несмотря на это, череп, который в конечном итоге попал в Британский музей, был фактически отвергнут директором Национального музея Мексики в 1885 году, который обвинил Бобана в мошенничестве.

Несмотря на это, неунывающий Бобан быстро нашел альтернативного продавца, и вскоре мир стал одержим поддельными хрустальными черепами ацтеков.