WION – обнаружена бактерия, поедающая пластик

Учёные обнаружили некоторые виды морских бактерий, которые способны расщеплять пластик. К сожалению, это не решит проблему загрязнения мирового океана. Учёные подчеркивают, что такие микробы смогут переработать максимум один процент накопившихся пластиковых отходов, пишет WION.

Загрязнение пластиком вышло из-под контроля. Ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн синтетических полимеров. Какая-то часть опускается на дно, другие вымываются на берег или скапливаются в центре водоёма.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит с пластиком, который мы не замечаем. До сих пор это оставалось загадкой. Но согласно новому исследованию, пропавший пластик становится обедом для голодных микробов.

Лабораторные эксперименты обнаружили некоторые виды морских бактерий, получивших название Rhodococcus Ruber. Выяснилось, что они расщепляют полиэтиленовый пластик и медленно поглощают его. После попадания в океан пластик на солнце разлагается на небольшие кусочки. Ими питаются жучки, выделяющие углекислый газ.

Однако учёные подчеркивают, что это нельзя считать решением проблемы загрязнения мирового океана. Ведь даже если бактерии съедят хотя бы один процент пластика в океане, оставшиеся 99 процентов всё равно окажут разрушающее действие на природу. Уже более 90 процентов морских птиц живут с пластиком внутри.

Потребуются миллионы лет, чтобы этот упрямый материал полностью разложился. На каждые 10 миллиардов тонн произведённого пластика приходится шесть миллиардов тонн, осевших в мусорных полигонах, загрязняющих окружающую среду.

Переработка может частично помочь избавиться от самых тяжёлых последствий загрязнения. Согласно отчёту организации экономического сотрудничества и развития, во всём мире успешно перерабатывается лишь девять процентов пластика.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2023 года.