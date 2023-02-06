Der Spiegel – инспектор ВМС Германии выступил за возвращение обязательной военной службы

Возвращение обязательной военной службы в Германии не должно быть «призрачной дискуссией», считает инспектор ВМС Ян Кристиан Каак. По его мнению, стране необходимо расширить базу для набора кадров в армию, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Сделать это можно по норвежскому образцу: призыву там подвергаются все молодые люди, после чего вооружённые силы определяют, кого из них хотят взять.



АР

Лидер СвДП Кристиан Линднер назвал дебаты о возвращении обязательной военной службы в Германии «призрачной дискуссией» и отверг эту идею, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Однако с точки зрения инспектора ВМС Яна Кристиана Каака, это далеко не «призрачная дискуссия»: он всегда был сторонником обязательной военной службы и только укрепился в этой идее за более чем два года пребывания в Норвегии.

«Я считаю, что нация, которой также необходимо стать более стойкой в эти времена, будет иметь больше понимания, если у нас будет смешение с военными», — заявил Каак. В Норвегии, по его словам, все молодые мужчины и женщины проходят медосмотр. Это около 70 тыс. человек в год. Затем вооружённые силы определяют, сколько из них они хотят взять. Это около 15 тыс. в год.

«И это в то время, как у нас только обсуждается вопрос о том, как нам разместить 200 тысяч молодых людей. Эту ситуацию можно решить и по-другому», — подчеркнул вице-адмирал. В Норвегии никто не говорит о военном равноправии. По его словам, в основном все согласны с тем, что эти молодые люди могут раз в жизни сделать что-то для государства.

Как отмечает Der Spiegel, с 2019-го по 2021 год Каак был командующим Объединённого центра боевых действий НАТО в Ставангере в Норвегии и около года занимал должность военно-морского инспектора.

Что касается кадровых ресурсов бундесвера, он заявил: «Я твёрдо убеждён, что в связи с ожидаемым демографическим развитием мы должны расширить базу тех, кого мы можем набрать. Дело в том, что раньше мы набирали 70 процентов наших долгосрочных призывников из обязательной военной службы».

Министр обороны Борис Писториус ранее назвал приостановку обязательной военной службы в 2011 году ошибкой — и тем самым спровоцировал новые дебаты об обязательной военной службе, отмечает издание. Писториус заявил в казармах фельдмаршала Роммеля в Августдорфе, что он ни в коем случае не поднимал тему повторного введения обязательной военной службы. Он просто говорил «в контексте обязательной службы в целом» о восприятии бундесвера в современном обществе. «Обязательная служба нисколько не поможет нам в ближайшие два-три года», — добавил он.

По мнению вице-адмирала Каака, бундесвер сможет справиться со своими задачами в долгосрочной перспективе только при значительном увеличении оборонного бюджета. Покупка крупномасштабных систем вооружений через специальный фонд в €100 млрд, созданный в прошлом году, важна, но их также необходимо эксплуатировать, подчеркнул он. Для этого, по его словам, необходимо увеличить «бюджетный план 14», как в Германии называют оборонный бюджет. «Если увеличение оборонного бюджета не произойдёт, то специальный фонд будет паллиативной мерой», — считает вице-адмирал Каак.

Государства, входящие в оборонный альянс НАТО, в мирное время поставили перед собой цель увеличить свои расходы на оборону примерно до 2% от своего экономического производства. «Один только специальный фонд с этим не справится», — отметил Каак. Только специальный фонд и увеличение бюджета дадут общую картину для достижения желаемой цели в 2% от ВВП, уверен он. Быстрые решения о выделении средств на исследования также необходимы для того, чтобы можно было разрабатывать будущие системы вооружений.

По словам вице-адмирала, он ожидает увеличения статьи оборонного бюджета, на которую сейчас выделяется около €50 миллиардов в год. «И мы делаем наши проекты безупречными, чтобы они были готовы к немедленной реализации, когда появятся средства», — заявил инспектор ВМС. По его словам, из первоначального списка специальных фондов некоторые проекты на флоте были поставлены в список ожидания, пишет Der Spiegel. «Я представлял себе это иначе», — подчеркнул вице-адмирал Каак.