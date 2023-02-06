 

День памяти Ксении Петербургской: что нельзя делать в праздник 6 февраля

06.02.2023, 0:35, Разное
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Ежегодно в эту дату православные верующие отмечают день памяти блаженной святой Ксении Петербургской, в календаре это праздник. По преданию, мученица жила в первой половине 18 века, а овдовела уже в 26 лет — муж, служивший придворным певчим, скончался. Перед кончиной супруг не успел покаяться, поэтому Ксения не находила себе места и решила личным подвигом вымолить прощение грехов покойного избранника.

В день похорон Ксения Петербургская облачилась в мужнину одежду и твердила окружающим, что умер не он, а она. Народ стал считать вдову юродивой, женщина раздала все имущество бедным и сама стала жить на улице. Питалась она на подаяние, терпела насмешки и издевательства и помогала строить церковь на кладбище.

Со временем у юродивой заметили дар — исцелять детей чудесным словом. По ночам она молилась в поле за городом. В 1988 году Ксения Петербургская была причислена к лику святых. Так и появился церковный праздник в ее честь 6 февраля.

Что нельзя делать сегодня

В день памяти Ксении Петербургской ни в коем случае нельзя жадничать и отказывать страждущим в просьбах, имея возможность подсобить. Так уж заведено, что 6 февраля 2023 года в почете бескорыстная помощь и благие дела.

Сегодня старикам нельзя работать, а юнцам строго запрещено лениться. Пожилые должны первыми садиться за стол, если в доме есть молодежь. По преданию, если парни и девушки раньше дедов с бабками за трапезой соберутся, то и умереть могут раньше, чем положено.

Также в церковный праздник 6 февраля не стоит рассказывать никому сон, увиденный накануне. Это обычай из разряда поверий. Поговаривают, иначе хорошее из этого сна не сбудется, а плохое воплотится в жизнь. Таковы приметы в день Ксении Петербургской.


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