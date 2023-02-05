Плач Ярослава

А также: «соловьиха» Чичерина, стоптанные башмаки Прилепина и накачанный торс Газманова. Обзор русского Youtube за неделю с Ириной Петровской.

Патриотический певец Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом Shaman (писать латиницей), представил в ютубе новый клип на свою песню «Исповедь». В считаные дни — два с половиной миллиона просмотров и немерено комментариев. Практически в каждом — восторг, дрожь, мурашки и очистительные слезы.

«Спасибо, гений!» — благодарят своего кумира почитатели его большого таланта.

Сам Борис Корчевников, глава православного канала «Спас» и утренняя звезда канала «Россия», в своем телеграме анонсирует премьеру и горячо рекомендует (орфография и пунктуация автора сохранены):

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ — О НОВОМ КЛИПЕ SHAMANA

«Я помню, как в "Жизни и судьбе" задал обычный в общем вопрос Ярославу, о том, что или кто был для него опорой, когда годами ему приходилось ждать своего часа, работать без надежды добиться признания или хотя бы внимания. Он замолчал. И сказал: Бог. А потом заплакал. И добавил: "Я говорил с Ним. Я просил Его быть со мной…" Он очень искренний человек огромного дара от Бога и по-настоящему живущий перед Ним и с Ним…Иногда даже страшно, как можно так без остатка открываться перед людьми. Ведь не все поймут, облапают, надругаются, насмеются, ухмыльнуться… Помоги Бог, Ярослав. Посмотрите этот клип. Он, конечно, еще и про то, как много изменилось за этот год. И мы все, и наша страна и наша культура и даже популярная музыка — все уже другое, раз стало возможно такое. И слава Богу».

Постараемся, не облапав и тем более — не надругавшись над святым, просто прикоснуться к прекрасному.

Судя по начальным кадрам клипа, Ярославу было видение. Одинокая церковь в снегах. И он во всем черном стоит на коленях перед старцем, похожим на портрет Льва Толстого из школьного кабинета литературы, и что-то ему протягивает. Старец смотрит неодобрительно. Смена кадра.

Видение позвало в дорогу. Наш герой почти в полной темноте упрямо движется поперек людского потока. В этом тоже, наверное, есть какой-то символизм, только непонятно какой: сам-то Shaman в реальной жизни, напротив, лихо встроился в общий поток и даже в чем-то его возглавил.

Из этой темноты он буквально вываливается на заснеженное необъятное поле. Не исключено, что это — то самое русское поле, где он в теплое время года среди созревших колосьев кричал во все горло: «Я русский — всему миру назло». Но лес обнажился, поля опустели. И он, увязая в глубоком снегу, ищет дорогу к храму, явившемуся ему в видении, и надсадно кричит (опять-таки во все горло):

Дай, попросил я у Бога, дай мне Жизни осилить дорогу, дай мне. Дай все преграды разрушить. Дай, не продать свою душу И мне уйти, если нужно. Дай мне…

Это многократно повторенное требовательное «Дай мне! Слышишь, дай!» скорее похоже на приказ, нежели на исповедь, предполагающую тихое признание в собственных грехах и искреннее в них раскаяние. Но бедняга совсем выбился из сил (а вы сами попробуйте и преодолевать по снегу огромные расстояния, и кричать одновременно), поэтому иступленные крики переходят то ли в плач, то ли в стон. Наконец, на горизонте обнаруживается цель — маленькая старая церквушка. По мере приближения к ней с нашим одиноким странником начинает происходить что-то совсем невообразимое: он скидывает верхнюю одежду, падает, и его натурально корежит. Нечто подобное я видела однажды на кадрах, запечатлевших обряд экзорцизма — изгнания из людей бесов или иной вселившейся в них нечистой силы. Жуткое дело. Несчастных вот так же ломает. И они вот так же надсадно кричат.

Едва живой, герой все же вползает в церковь. Видение оборачивается явью. Старец с седой окладистой бородой укоризненно смотрит на пришельца. Тот же, обессиленный, бухается перед ним на колени и протягивает… ножницы. Первая мысль: решил постричься в монахи? Не угадали. Shaman просит старца… просто его подстричь. То есть отрезать дреды (накладные косицы), очевидно, чуждые нашим традиционным ценностям. В финальных кадрах Shaman, возвратившийся к истокам, предстает уже в ином образе: вместо дырявого черного рубища на нем ослепительно-белая рубаха, а на голове — идеальная стрижка. Что делает его практически близнецом белокурого немецкого подростка из фильма «Кабаре», который запевает Tomorrow belongs to me («Будущее принадлежит мне»), и к нему постепенно присоединяются все посетители кафе — от мала до велика. На их лицах — восторг единения. Такой же, какой мы наблюдали на лицах зрителей во время концертного исполнения другой песни Shaman «Встанем» (кстати, мелодически сильно похожей на «Исповедь»).

…Недавно писатель Александр Проханов опубликовал статью «Алфавит войны» с классификацией ее новых героев.

«Русская история пишется новым русским алфавитом, где аз, буки, веди, глаголь пополнились ви и зет», — утверждает он. Всех упомянутых Прохановым «героев» (от философов до военкоров) называть не буду. Процитирую самое прекрасное — про деятелей русской культуры.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ — О ДЕЯТЕЛЯХ КУЛЬТУРЫ

«Бесподобный, несгибаемый Никита Михалков — русский бесогон, сжимающий в руках веник, собранный из прутьев русской березы, — берегини русской истории. Захар Прилепин, истоптавший башмаки на камнях Донбасса, среди гвалта и воплей блогеров творит свой сокровенный донбасский роман. Чудесна Чичерина — соловьиха Русской Победы, которую обожают в окопах Донбасса».

Кого только нет в этом прохановском «новом русском алфавите». А поп-культура представлена одной «соловьихой» — Чичериной. Несправедливо. Где «соловей» Shaman — самая яркая звезда нового культурного алфавита? Где Газманов — инициатор национального проекта патриотической песни «Родники»? На его реализацию Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 17 млн рублей.

Да и сам патриарх Олег Газманов не почивает на лаврах. Трудится не покладая рук. Выпустил на этой неделе новый клип на песню «Солдаты России» с рефреном «Солдаты РФ — Победа и Сила!». Произведение не ново: автор переработал старую песню почти десятилетней давности из сериала «Солдаты». Да и отчего же не переработать, когда страна остро нуждается в духоподъемных творениях, зовущих молодых людей на ратный подвиг. Не стареют душой ветераны. И не только душой, но и телом. Типа — хоть завтра в бой. 71-летний творец не стесняется своего накачанного торса, поэтому в клипе предстает то в куртке и футболке цвета хаки, то отважно топлесс — как и молодые солдаты из его клипа, проходящие строевую подготовку перед отправкой на боевые позиции.

Кадр из клипа Олега Газманова. Смотреть клип тут

Прав Корчевников: как много изменилось за этот год! И мы, и страна, и даже популярная музыка. Всё уже другое, раз стало возможно ТАКОЕ. А народу нравитсяэ

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Ирина Петровская,

телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

* Включены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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