Идеи образов с широкими брюками для женщин 50+

Широкие брюки – один из главных трендов моды в 2023 году. Но могут ли позволит себе такой вид одежды женщины в возрасте более 50 лет? Разумеется, да! Мы предлагаем несколько вариантов удачного сочетания мешковатых штанов с другими предметами гардероба и обувью!

С босоножками на каблуке

Если вы хотите максимально стилизовать свой силуэт и придать ему дополнительную оригинальность, мы рекомендуем сочетать широкие брюки с туфлями на шпильке или босоножками на каблуке.

С лоферами

Если вам не хочется носить каблук, не расстраивайтесь, потому что вы можете добиться самого утонченного образа, комбинируя широкие брюки с лоферами.

Эффектный образ

Если вы хотите получить молодежный и веселый образ, сделайте ставку на широкие брюки яркого цвета.

Широкие джинсы

Без сомнения, джинсы — это базовая вещь, а мешковатые джинсы станут вашим лучшим союзником в повседневной жизни. Они хорошо сочетаются со всем!

Total look

Если вы сомневаетесь в выборе того, с чем сочетать широкие брюки, рекомендуем носить их с одеждой из той же цветовой гаммы, чтобы добиться восхитительного результата.

Здесь вы можете увидеть пример того, как носить широкие брюки в формате total look.

Вы всегда можете добавить красок в total look, сделав ставку на яркую сумку контрастного тона.

С кедами

Конечно, на каждый день наиболее практично и удобно сочетать широкие брюки со спортивной обувью.

С кроссовками

А если вы хотите обозначить силуэт, вы всегда можете добавить ремень и надеть рубашку или свитер, заправив их в брюки.

С пиджаком от костюма

Пиджак стал просто незаменимым предметом гардероба для тех, кто больше остальных разбирается в моде. Комбинируйте широкие брюки с подходящим блейзером для любого случая.