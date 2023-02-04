 

Как Волочкова: вывалившая свой вареник Гузеева довела толпу до исступления

04.02.2023, 12:39, Разное
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Ровно в полночь Лариса Гузеева пополнила свой блог по-настоящему пикантной фотографией, от которой у ее подписчиков “слюна вожжой пошла”. Крупным планом телеведущая показала на снимке то, над чем трудилась много часов, да не одна, а в компании близкой подруги.

Аккуратно вывалившая каждый свой вареник на дизайнерскую тарелку, Лариса Гузеева довела толпу до исступления. Ведь почти каждый из ее подписчиков уже собирался спать, но, увидев такую красоту, сразу же, должно быть, ощутил дикий приступ голода.

“Это просто бомба”, “Невероятно захотелось это скушать”, “Боже мой какая красота”, “Аппетит тут же разыгрался от одного только вида”, – фолловеры наперебой кинулись хвалить приготовленное Ларисой Гузеевой блюдо.

Некоторые даже захотели приобрести себе килограмм-другой вареников или пельменей от звездного кулинара, но слегка осели при виде цен. Ведь оказалось, что 1 килограмм пельменей обойдется фанатам в 1700 рублей. Стоимость же продемонстрированных вареников
бизнесвумен
публично озвучивать не стали.

К слову, не только Лариса Гузеева известна как богиня кухни: Анастасия Волочкова так же эффектно раскладывает еду на тарелке для фото. Правда, у Волочковой обед состоит часто из листьев салата, потому что она привыкла беречь фигуру. Вареники для балерины всея Руси — непозволительная роскошь.


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