Краткая хронология Второй мировой войны в Европе. Кто с кем воевал?

1 сентября 1939 года – Германия вторглась в Польшу, началась Вторая мировая война в Европе.

3 сентября 1939 года – Выполняя свои обязательства перед Польшей, Великобритания и Франция объявили войну Германии.

17 сентября 1939 года – Советский Союз вторгся в Польшу с востока. Польское правительство отправилось в изгнание: сначала через Румынию во Францию, затем в Великобританию.

27-29 сентября 1939 года – 27 сентября пала Варшава. Германия и Советский Союз разделяют Польшу между собой.

30 ноября 1939 года -12 марта 1940 года – Советский Союз напал на Финляндию, развязав так называемую Зимнюю войну. Финны запросили перемирие и были вынуждены уступить Советскому Союзу северный берег Ладожского озера. Также они уступили небольшой участок побережья Северного Ледовитого океана.

9 апреля-9 июня 1940 года – Германия вторглась в Данию и Норвегию. Дания капитулировала в день нападения. Норвегия сопротивлялась до 9 июня.

10 мая-22 июня 1940 года – Германия напала на Западную Европу: Францию и нейтральные страны Бенилюкса (Бельгию, Нидерланды и Люксембург). Люксембург был оккупирован 10 мая; Нидерланды капитулировали 14 мая; Бельгия — 28 мая. 22 июня Франция подписала соглашение о перемирии, согласно которому германские войска оккупировали северную часть страны и все атлантическое побережье. В южной части Франции был устанавлен коллаборационистский режим со столицей в городе Виши.

10 июня 1940 года – Вступление Италии в войну. 21 июня Италия вторглась в южную Францию.

28 июня 1940 года – СССР принудил Румынию уступить восточную область Бессарабии и северную часть Буковины Советской Украине.

14 июня-6 августа 1940 года – 14-18 июня Советский Союз оккупировал страны Балтии (Эстонию, Латвию и Литву). 14-15 июля он устроил в каждом из них коммунистический переворот, а затем, 3-6 августа, присоединил их в качестве советских республик.

10 июля-31 октября 1940 года – Война в воздухе против Англии, известная как Битва за Британию, завершившаяся поражением нацистской Германии.

30 августа 1940 года – Второй Венский арбитраж: Германия и Италия приняли решение разделить спорную Трансильванию между Румынией и Венгрией. Потеря северной Трансильвании привела к тому, что румынский король Кароль II отрекся от престола в пользу своего сына Михая. К власти пришел диктаторский режим генерала Иона Антонеску.

13 сентября 1940 года – Нападение Италии т на находящийся под контролем Британии Египет с территории подконтрольной итальянцам Ливии.

27 сентября 1940 года – Германия, Италия и Япония подписали Трехсторонний пакт.

Октябрь 1940 года – 28 октября Италия вторглась в Грецию с территории Албании.

Ноябрь 1940 года – К германской коалиции присоединилась Венгрия (20 ноября), Румыния (23 ноября) и Словакия (24 ноября).

Февраль 1941 года – Германия направила в Северную Африку свой Африканский корпус с целью поддержки нерешительно действующих итальянцев.

1 марта 1941 года – Болгария присоединилась к «Оси».

6 апреля-июнь 1941 года – Германия, Италия, Венгрия и Болгария вторглись в Югославию и разделили ее. 17 апреля капитулировала Югославия. . Германия и Болгария нападали на Грецию, помогая итальянцам. Греция прекратила сопротивление в начале июня 1941 года.

10 апреля 1941 года – Лидеры террористического движения усташей провозгласили так называемое Независимое государство Хорватия. Немедленно признанное Германией и Италией, новое государство включало в себя также Боснию и Герцеговину. Хорватия официально присоединилась к государствам «Оси» 15 июня 1941 года.

22 июня-ноябрь 1941 года – Нацистская Германия и ее союзники (за исключением Болгарии) напали на Советский Союз. Финляндия, стремясь вернуть потерянные во время Зимней войны территории, присоединилась к «Оси» непосредственно перед вторжением. Немцы быстро захватили прибалтийские государства и уже к сентябрю при поддержке присоединившихся финнов осадили Ленинград (Санкт-Петербург). На центральном фронте германские войска в начале августа заняли Смоленск и к октябрю подошли к Москве. На юге германские и румынские войска в сентябре захватили Киев, а в ноябре — Ростов-на-Дону.

6 декабря 1941 года – Предпринятое Советским Союзом контрнаступление заставило гитлеровцев в беспорядке отступить от Москвы.

7 декабря 1941 года – Япония напала на Перл-Харбор.

8 декабря 1941 года – США объявила войну Японии и вступила во Вторую мировую войну.

11-13 декабря 1941 года – Нацистская Германия и ее союзники объявили войну Соединенным Штатам.

30 мая 1942 года-май 1945 года – Бомбардировка Кельна британцами. Таким образом военные действия впервые были перенесены на территорию самой Германии. В последующие три года англо-американская авиация почти полностью разрушила крупные города Германии.

Июнь 1942 года – Военно-морские силы США останавливили продвижение японского флота в центральной части Тихого океана возле островов Мидуэй.

28 июня-сентябрь 1942 года Германия и ее союзники предприняли новое наступление в Советском Союзе. Германские войска к середине сентября пробились к Сталинграду (Волгограду) на Волге и вторглись на Кавказ, предварительно захватив Крымский полуостров. В Северной Африке немецкие силы вступили в Египет. Это наивысшая точка военного успеха Германии во Второй мировой войне.

7 августа 1942-9 февраля 1943 года – Союзные войска перешли в первое контрнаступление против японцев: высадкая и захват Тулаги, Флориды и Гуадалканала в архипелаге Соломоновых островов.

23-24 октября 1942 года Британская армия нанесла поражение Германии и Италии в битве при Эль-Аламейне (Египет), принудив войска фашистского блока к беспорядочному отступлению через Ливию к восточной границе Туниса.

8 ноября 1942 года – Американские и британские войска высадились в нескольких местах на побережье Алжира и Марокко во французской Северной Африке. Неудачная попытка вишистской французской армии помешать вторжению позволила Союзникам быстро достигнуть западной границы Туниса и привела к тому, что 11 ноября Германия оккупировала южную Францию.

23 ноября 1942 года-2 февраля 1943 года – Контрнаступление Советской армии , прорыв линии фронта венгерских и румынских войск к северо-западу и юго-западу от Сталинграда и окружениет в городе германской Шестой армии. Остатки Шестой армии, которой Гитлер запретил отступать или пытаться вырваться из окружения, капитулировали 30 января и 2 февраля 1943 года.

13 мая 1943 года – Войска фашистского блока в Тунисе сдались Союзникам, на этом североафриканская кампания закончилась.

5 июля 1943 года – Германские войска предприняли массированную танковую атаку под советским городом Курском. Советская армия в течение недели отразила атаку, а затем перешла в наступление.

10 июля 1943 года – Американские и британские войска высадились на Сицилии. К середине августа Союзники взяли Сицилию под свой контроль.

25 июля 1943 года – Большой совет итальянской фашистской партии сместил Бенито Муссолини и поручил маршалу Пьетро Бадольо сформировать новое правительство.

8 сентября 1943 года – Правительство Бадольо безоговорочно капитулировало перед Союзниками. Германия немедленно захватила контроль над Римом и северной Италией, установив марионеточный режим во главе с Муссолини, который был освобожден из заключения германским диверсионным отрядом 12 сентября.

9 сентября 1943 года – Союзные войска высадились на побережье Салерно возле Неаполя.

6 ноября 1943 года – Советская армия выгнала нацистов из Киева.

22 января 1944 года – Союзные войска успешно высадились возле Анцио, чуть южнее Рима.

19 марта 1944 года – Предупреждая намерение Венгрии выйти из коалиции «Оси», Германия оккупировала Венгрию и заставила ее правителя, адмирала Миклоша Хорти, назначить прогерманского премьер-министра.

4 июня 1944 года – Союзные войска освободили Рим. Англо-американские бомбардировщики впервые поразили цели, расположенные в восточной Германии; это продолжалось шесть недель.

6 июня 1944 года – Британские, американские и канадские войска успешно высадились на побережье Нормандии (Франция), открыв Второй фронт против Германии.

22 июня 1944 года – Советские войска начали массированное наступление в восточной Белоруссии (Беларуси), уничтожив германскую армию группы «Центр», и к 1 августа направились на запад, к реке Висле и Варшаве (центральная Польша).

25 июля 1944 года – Армия Союзников прорвалась с плацдарма в Нормандии и продвинулась на восток по направлению к Парижу.

1 августа-5 октября 1944 года – Армия Крайова (польское антикоммунистическое сопротивление) подняла восстание против германского режима, пытаясь освободить Варшаву до подхода Советских войск. Продвижение советской армии приостановилось на восточном берегу Вислы. 5 октября остатки сражавшейся в Варшаве Армии Крайовы сдались немцам.

15 августа 1944 года – Союзные войска высадились в южной Франции недалеко от Ниццы и быстро продвинулись на северо-восток, к Рейну.

20-25 августа 1944 года – Союзные войска достигли Парижа. 25 августа Французская Свободная армия при поддержке Союзных войск вступила в Париж. К сентябрю Союзники достигли германской границы. К декабрю практически вся Франция, большая часть Бельгии и часть южных Нидерландов были освобождены.

23 августа 1944 года – Появление советской армии на реке Прут побуждает румынскую оппозицию свергнуть режим Антонеску. Новое правительство заключило перемирие и незамедлительно перешло на сторону Союзников. Такой поворот румынской политики заставил Болгарию сдаться 8 сентября, а Германию — покинуть территорию Греции, Албании и южной Югославии в октябре.

29 августа-28 октября 1944 года – Подпольные отряды словацкого Сопротивления под руководством Словацкого национального совета, в который вошли как коммунисты, так и антикоммунисты, подняли восстание против германских властей и местного фашистского режима. В конце октября немцы захватили город Банска Бистрица, где находится штаб восставших, и подавили организованное сопротивление.

4 сентября 1944 года – Финляндия согласилась на перемирие с Советским Союзом и вывод немецких войск.

15 октября 1944 года – Венгерская фашистская партия «Скрещенные стрелы» совершила прогерманский государственный переворот, чтобы помешать венгерскому правительству начать переговоры с Советским Союзом о капитуляции.

16 декабря 1944 года – Германия предприняла на западном фронте последнее наступление, известное как Арденнское сражение, пытаясь отвоевать Бельгию и разделить силы Союзников, размещенные вдоль германской границы. К 1 января 1945 года немцы были вынуждены отступить.

12 января 1945 года – Советская армия предпринимает новое наступление, в январе она освободила Варшаву и Краков. 13 февраля после двухмесячной осады был захвачен Будапешт; в начале апреля красноармейцы выгнали из Венгрии немцев и венгерских коллаборационистов.

7 марта 1945 года – Американские войска пересекли Рейн под Ремагеном.

4 апреля 1945 года – Взятие Братиславы вынудило Словакию капитулировать.

13 апреля 1945 года – Советская армия захватило Вену.

16 апреля 1945 года – Советские войска перешли в решающее наступление, окружив Берлин.

Апрель 1945 года – Партизанские отряды под руководством лидера югославских коммунистов Иосипа Броз Тито захватили Загреб и свергли режим усташей. Руководители партии усташей бежали в Италию и Австрию.

30 апреля 1945 года – Гитлер совершил самоубийство.

7-8 мая 1945 года – 7 мая в Реймсе представитель Германии подписал акт о безоговорочной капитуляции в штабе американского генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, командира сил Союзников в северо-восточной Европе. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени.

8 мая 1945 года – Представители Германии подписывают второй очень похожий документ о капитуляции в Берлине. Он также вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. По московскому времени акт вступил в силу после полуночи, 9 мая.