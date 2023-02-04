 

Хайди Клум о готовности стать мамой в пятый раз: “Нужно только выбрать подходящий день”

04.02.2023, 12:20, Разное
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Грядущий юбилей нисколько не мешает Хайди Клум наслаждаться жизнью во всех смыслах этого слова. Так, в новом эпизоде ​​шоу Дженнифер Хадсон супермодель призналась, что не прочь снова стать мамой и подарить своему мужу, 33-летнему Тому Каулитцу, сына или дочь. 

Хайди Клум и Том Каулитц

Нужно только выбрать подходящий день для зачатия. А я — то тут, то там, понимаете? — сказала Хайди

Меж тем, у самой Хайди есть уже четверо детей. Своего первенца, дочь Лени, она родила в 2004 году о итальянского бизнесмена и менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. С ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и сошлась с музыкантом Силом. Они поженились в мае 2005 года в Мексике, и у них еще трое общих детей – дочь по имени Лу, а также сыновья Генри и Йохан. Лени Сил официально удочерил в декабре 2009 года, когда будущей модели было 5 лет. Но крепкой семьи не получилось — в 2021-м Сил и Хайди разошлись . 

Я рожала четыре раза. А это много. И каждый раз я кормила грудью по восемь месяцев, а потом снова оказывалась беременной. Моим детям сейчас 18, 17, 16 и 13 лет. Думаю, прошло достаточно времени, чтобы повторить этот опыт снова.

Что же касается нового мужа Хайди, то ребенок от Клум, если она все же решится стать матерью не только на словах, будет для него первым. И к этому моменту он будет отцом, уже  подкованным по части общения с детьми, — со всеми детьми Хайди у него отличные отношения.

Напомним, впервые о романе Клум и Каулитца заговорили в 2018-м, когда влюбленных заметили целующимися за кулисами телепередачи NBC. Позднее в том же году они обнародовали свой роман и объявили о помолвке. 3 августа 2019-го они сыграли свадьбу на итальянском острове Капри, где также провели и медовый месяц.


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