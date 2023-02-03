Обещает избавить от шрамов и угревой сыпи: как происходит процедура микронидлинга и есть ли результат

Косметологическая процедура микронидлинга проводится с целью избавления кожи лица от шрамов и угрей. Технология ее выполнения похожа на методику нанесения татуировок. В ходе процедуры специалист с помощью устройства, похожего на электрическую ручку, наносит крошечными иглами на кожу микротравмы. Это стимулирует выработку коллагена. Ведь кожа в последующем начинает заживать.

Если судить по отзывам, микронидлинг способен творить чудеса, избавляя кожу от шрамов и угрей даже в тех ситуациях, когда не помогли другие процедуры, считающиеся эффективными. Помимо шрамов и угрей с помощью микронидлинга можно избавиться также от морщин и выровнять цвет лица.

Кожа после процедуры становится мягкой, эластичной и сияющей. Для получения устойчивого эффекта микронидлинг нужно делать 3 раза.

Как проходит процедура

Само лечение этого типа косметологи называют Revive Remodel Revea. Проводится оно в несколько этапов.

Сначала специалист в салоне тщательно очищает кожу пациентки. Затем на лицо наносится специальный обезболивающий крем. Чтобы анестезия подействовала, нужно подождать несколько минут.

После этого косметолог начинает действовать устройством с иголками. Благодаря обезболивающему крему во время процедуры пациентка не чувствует никакой боли. В отзывах те девушки, которые уже успели пройти микронидлинг, сообщают, что при работе мастера ощущается лишь легкая вибрация самого устройства. Никакой боли пациентки не испытывают даже тогда, когда специалист обрабатывает веки.

Легкие неприятные ощущения во время процедуры некоторые девушки испытывают лишь тогда, когда иголки проходят, к примеру, по линии роста волос. Ведь в этом месте слишком толстый слой обезболивающего крема нанести бывает сложно. Но и в этом случае ощущается не, собственно, сама боль, а лишь небольшой дискомфорт.

Во время прохождения специалистом носа пациентки, по их словам, также испытывают странные ощущения. Многим кажется, что в нос кто-то засунул перышко и водит им там. Во время обработки носа при этом приходится напрягаться, чтобы не чихнуть.

Заключительный этап

После обработки кожи иглами лицо пациентки становится малиново-красным. Ведь вся его поверхность покрыта микротравмами. Чтобы успокоить кожу, специалист проводит быстрый курс светодиодной терапии. В результате кожа приобретает розовый оттенок. После этого пациентка может отправляться домой.

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Есть ли эффект

В течение следующих за процедурой нескольких дней может ощущаться некоторая стянутость кожи лица. Шрамы и угри после первого посещения косметолога не исчезают. Чтобы от них избавиться, как уже упоминалось, нужно пройти минимум три процедуры. Но уже после первой терапии кожа становится свежей и сияющей.

Уход за кожей после процедуры

После процедуры микронидлинга в течение суток нельзя использовать декоративную косметику, уходовые и очищающие средства. Продукты с тяжелой агрессивной формулой при этом допускается применять не ранее чем через 3-4 дня.

В течение недели также нужно воздерживаться от длительного пребывания на солнце. Конечно же, во время курса нельзя проводить другие косметологические процедуры, включая пилинг и лазерную терапию. Кроме того, специалисты не рекомендуют посещать после процедуры баню или сауну. От горячих ванн также стоит воздержаться.

Вывод

В целом девушки, прошедшие процедуру микронидлинга, отзываются о ней положительно. Боли при посещении косметолога с целью такого лечения бояться не нужно. Единственное, решаться на микронидлинг прошедшие эту процедуру женщины рекомендуют все же в том случае, если есть средства и время для прохождения именно целого курса. Только при таком подходе можно добиться заметного результата в плане избавления от угрей и шрамов.