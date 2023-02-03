Родителей будут штрафовать за мат детей в общественном месте

В Госдуму внесли законопроект «Об усилении ответственности за использование несовершеннолетними нецензурной лексики в общественных местах». Документ устанавливает персональную ответственность родителей и опекунов за своих чад, совершивших нарушающие закон высказывания, согласно Кодексу об административных правонарушениях, им надлежит своевременно оплачивать выписанные судом штрафы.

Чтобы увеличить собираемость штрафов и приучить подрастающее поколение культурно выражаться, депутаты предложили оснастить большинство детских площадок новыми камерами видеонаблюдения с функцией записи звука, также инициаторы документа возложат дополнительные функции на педагогов образовательных и дошкольных учреждений. Им придётся документально фиксировать факты употребления ненормативной лексики и передавать о них информацию в полицию. Похожие функции будут и возложены на работников коммунальных служб.

«Сегодня, во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой важно принять такой закон, который поможет нам не только собирать штрафы, но и воспитать надлежащим образом подрастающее поколение », – пояснил суть документа его автор Юрий Баранов.

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