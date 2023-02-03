 

Москвичей предупредили о снеге и оттепели

03.02.2023, 13:25, Разное
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3 февраля в российской столице прогнозируют облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Синоптик Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе продолжится оттепель.

“Сегодня столица продолжит ощущать влияние циклона, медленно кружащего над северо-западом страны. Он сохранит в регионе облачную погоду”, — цитирует эксперта телеканал “360”. Синоптик обратил внимание, что на дорогах и тротуарах будет скользко из-за гололедицы.


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