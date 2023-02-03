“Эмоции зашкаливают”: Устроивший публичный скандал Лазарев подложил свинью легендарному музыканту

Сладкоголосый артист в глазах слушателей всегда выглядит этаким добрым парнем. Но, как оказалось, иногда он может показывать свой характер. В одном из последних интервью Алексей Глызин вспомнил, как Сергей Лазарев подложил свинью легендарному музыканту.

Дело было во время съемок шоу “Ну-ка все вместе!”, где исполнитель хита “Зимний сад” стал одним из сотни членов жюри, а его молодой коллега – ее предводителем. Выступления талантливых участников иногда выводили из себя звездных судей – в особенности, когда кто-то один из всей сотни не вставал и не хвалил исполнителя. “Эмоции зашкаливают”, – описал обстановку на шоу певец.

В частности, громче всех возмущался Сергей Лазарев. Что уж говорить, он мог устроить настоящий публичный скандал.

“Сергей всегда очень эмоционально возмущается. А виновник всего сидит с добрым прищуром злодея”, – поведал о поведении коллеги Алексей Глызин.

Однажды певец сильно возмутился из-за Симона Осиашвили, который, по его мнению, не оценил по достоинству выступление одного из участников. Артист, как пишет РИА ФАН, стал говорить 70-летнему легендарному музыканту, что он, мол, ничего не понимает. Хотя слышать такое в его адрес странно, учитывая то, сколько вошедших в историю песен он создал.

В общем, молодой певец выставил в дурном свете настоящего мэтра, который очень многое понимает!

“Мне даже неудобно стало, хотелось пожурить Сергея”, – рассказал Алексей Глызин о своей реакции на выходку Лазарева.