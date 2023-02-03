Натуральная красота: Селена Гомес опубликовала селфи без макияжа и укладки

На ковровых дорожках мы привыкли видеть идеальных знаменитостей, однако в эпоху социальных сетей у поклонников появилась возможность взглянуть на то, как селебрити выглядят дома вне света софитов. Так, 30-летняя Селена Гомес, которая всячески пропагандирует любовь к себе и собственной внешности, поделилась новым селфи, на котором запечатлена без мейк-апа и с натуральными, не уложенными кудрями.

В комментариях артистку поддержали звездные друзья и поклонники, которые всегда радуются откровенным постам Селены.

Самая красивая на свете, – написала подруга звезды и супруга Бруклина Бекхэма Никола Пельтц, с которой недавно Гомес сделала одинаковые тату.

Наконец-то адекватная знаменитость, которая показывает, что быть неидеальной — это нормально, – отметил один из фанатов. – Как можно больше селебрити должны поступать так же!

А недавно Селена Гомес саркастично ответила хейтерам на нелестные комментарии о лишнем весе. Певица подчеркнула, что абсолютно довольна собой и совершенно не расстраивается, что за праздники слегка располнела.

В январе таблоиды заговорили о предполагаемом романе между Селеной и участником дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггартом.