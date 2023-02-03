 

Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

03.02.2023, 8:50, Разное
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил перевод в Сербию российских кредитов в рублях. Ему поручено подписать межправительственный документ.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что “Одобрить проект протокола между Правительством Российской Федерации и Республикой Сербия к некоторым российско-сербским межправительственным соглашениям”. В соответствии с соглашением о предоставлении государственного экспортного кредита, государственного финансового кредита все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются в российских рублях сербской стороной в пользу российской стороны.


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