Мишустин одобрил перевод платежей Сербии по российским кредитам в рубли

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил перевод в Сербию российских кредитов в рублях. Ему поручено подписать межправительственный документ.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что “Одобрить проект протокола между Правительством Российской Федерации и Республикой Сербия к некоторым российско-сербским межправительственным соглашениям”. В соответствии с соглашением о предоставлении государственного экспортного кредита, государственного финансового кредита все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются в российских рублях сербской стороной в пользу российской стороны.