Заряд энерги и сила заживления: какие кристаллы рекомендуются для пожилых людей

С возрастом очень важно правильно заботиться о своем теле и разуме. Одним из хороших способов сделать это является ношение ювелирных украшений, выполненных из кристаллов. Этот тип украшений может помочь улучшить состояние здоровья и самочувствие, а также дать силу и обеспечить заряд энергии.

Вот несколько самых лучших кристаллов для пожилых людей.

Почему пожилым людям нужны украшения с кристаллами

У каждого человека со временем происходят определенные изменения, которые могут негативно отразиться на качестве жизни.

Обычным делом становятся различного рода физические недомогания, от болей в суставах и спине до высокого или низкого кровяного давления и проблем с сердцем.

Кроме того, некоторые пожилые люди могут испытывать определенные психологические проблемы. Это именно те проблемы, которые никогда не стоит воспринимать легкомысленно.

Именно поэтому, чтобы улучшить свое самочувствие, стоит использовать целебные кристаллы. Ношение таких украшений поможет несколько сбалансировать энергию и создать определенные положительные вибрации. Кристаллы на протяжении веков использовались для терапии эмоциональных, физических и духовных проблем.

Вот несколько советов относительно того, как правильно подобрать для себя кристаллы.

Аметист

Это просто удивительный целебный камень с многочисленными терапевтическими свойствами, которые особенно полезны для пожилых людей.

При помощи исцеляющей энергетики этого камня можно легко избавиться от негативных эмоций, таких как страх и беспокойство и вместо них культивировать положительные чувства, такие как удовлетворенность.

Кроме того, аметист помогает преобразовать гнев в более благоприятные мысли. В итоге пожилые люди будут менее склонны к беспокойству или болезненным реакциям.

Розовый кварц

В пожилом возрасте розовый кварц является просто идеальным выбором. Он помогает привнести в жизнь любовь и гармонию.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Можно подарить этот кристалл дорогому для себя человеку в знак заботы и привязанности к нему.

Аквамарин

Это очень мощный кристалл для пожилых людей, который помогает успокоить и восстановить душевное равновесие.

По мере того, как близкие стареют и их острота ума снижается, аквамарин может стать отличным камнем, который способствует ясности ума и расслаблению. Он не только отлично снимает стресс, но также поглощает совершенно любую негативную энергетику, с которой человек может столкнуться по мере старения.

Амазонит

Это просто идеальный драгоценный камень для пожилых людей и членов их семей, которым они могут наслаждаться все вместе.

Камень амазонит известен своими невероятными целебными свойствами, которые полезны как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Как усилить целебный эффект украшений с кристаллами?

Можно использовать несколько различных методов, чтобы максимально раскрыть целебные свойства украшений.

Прежде всего, нужно регулярно проводить очистку кристаллов. Сделать это можно, замочив их в морской соли или закопав на несколько часов в землю. Очищение помогает удалить абсолютно любую негативную энергетику и восстановить силу камней.

Также хороший результат дает медитация с кристаллами. Это помогает увеличить их целебную силу. Стоит сосредоточиться на вибрации каждого драгоценного камня и позволить его энергии омывать вас.

Использовать кристаллы нужно через равные промежутки времени. Это помогает усилить их действие, а также сохранить баланс и поддерживать поток положительной энергии.