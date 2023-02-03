 

CNN – большинство граждан США недовольны положением дел в стране

03.02.2023, 7:40, Разное
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Решениями властей США по всем направлениям удовлетворены лишь около трети американцев, пишет CNN со ссылкой на свежее социологическое исследование «Настроение нации», которое ежегодно организует в Америке Институт Гэллапа. По данным CNN, граждан США особенно удручает состояние экономики, но они также недовольны ситуацией и во многих других сферах, включая законы об обороте оружия и противодействие преступности.


AP

Новый соцопрос «Настроение нации», который вот уже двадцать лет ежегодно проводит в США Институт Гэллапа, показал, что лишь 36% американцев в целом удовлетворены политикой своего правительства по большинству актуальных вопросов, передаёт CNN. 

Как пишет сайт телеканала, в этом году респонденты оказались особенно удручены состоянием экономики: его оценили как удовлетворительное лишь 25% участников исследования. При этом в этом же аспекте было зафиксировано наибольшее снижение доли оптимистов: по сравнению с прошлым годом показатель сократился на 8 процентных пунктов.

Уровень удовлетворённости американцев законодательством в области оборота стрелкового оружия упал до 34%, что стало самой низкой отметкой за всю историю опроса, говорится CNN. К рекордно низким показателям приблизились также доли удовлетворённых политикой в плане абортов, противодействием преступности, качеством государственного образования и шагами по борьбе с нищетой и бездомностью, перечисляет обозреватель канала.

По информации CNN, исследование Института Гэллапа выявило рекордное сокращение числа американцев, довольных общим уровнем жизни. Доля граждан США, которых в целом устраивает уровень неравенства, также оказалась наиболее низкой за 20 лет.

Впрочем, поводы для оптимизма исследование всё же предоставило: в частности, хотя доля американцев, которых устраивает уровень жизни, рекордно снизилась, она всё равно пока сохраняется на достаточно высокой отметке — 65%, пишет CNN. Кроме того, довольно большим остаётся число респондентов, убеждённых, что в США можно добиться успеха усердным трудом — их доля в нынешнем году составила 61%, пишет сайт канала.


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