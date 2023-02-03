 

Московский электроламповый завод совместно с загадочным иностранным партнёром начал выпуск отечественных смартфонов Ruawei

03.02.2023, 7:33, Разное
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На Московском электроламповом заводе началось производство отечественного смартфона марки Ruawei. Новинку выпускают в партнёрстве с некой иностранной компанией, название которой не раскрывается из соображений коммерческой тайны.

Телефон работает под управлением операционной системы на базе Android, из которой удалены шпионские сервисы недружественных государств. Вместо Google Play в нём предустановлен китайский магазин приложений AppGallery, который позже будет заменён на отечественный аналог.

Производитель не уточняет характеристики и цену новинки, но обещает пользователям «большой цветной экран, высококачественные импортные комплектующие» и «фирменное качество». Весной стартует локализация новинки – так, подписан контракт с одной из столичных типографий на печать инструкций по эксплуатации.

Источники сообщают, что весь декабрь и весь январь инженерные образцы нового телефона проходили испытания и процедуру сертификации, а ведущие программисты работали над предустановкой на него отечественных сервисов. Продажи в салонах начнутся к концу февраля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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