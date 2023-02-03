Le Figaro – Европа может это не признавать, но поставки танков делают её участницей конфликта

Ряд европейских стран решили поставлять танки Украине — и это делает их участницами конфликта, заявил публицист и историк Жан-Батист Ноэ в интервью Le Figaro. При этом, например, во Франции за всё это время не организовали ни одних дебатов в парламенте, что стоило бы сделать, ведь это вопрос нравственного характера, важный и серьёзный.



AP

После нескольких недель колебаний Германия и США объявили о поставке Украине тяжёлых танков. Как объясняет в интервью Le Figaro публицист и историк Жан-Батист Ноэ, в случае Германии это решение продиктовано международным давлением. По его словам, на психологическом уровне эта поставка показывает, что европейские государства вступают в конфликт на Украине, ведь речь идёт о наступательных вооружениях и тяжёлой технике. «Это признак того, что они находятся в состоянии войны с Россией, пусть даже они не говорят об этом открыто», — отмечает эксперт.

При этом он обращает внимание, что в военном аспекте о последствиях такого решения сложно говорить, поскольку не все танки поступят до марта, солдат ещё нужно будет обучить и всех скоординировать. «Поэтому сегодня это оказывает скорее психологический и вербальный эффект, чем прямое влияние на боевые действия», — считает Ноэ.

Год назад, когда российская спецоперация только началась, страны Европы опасались, что конфликт разгорится и распространится по всей Европе. Однако он остался очень локализованным. Больше того, по словам эксперта, если европейцы поставляют Украине оружие, это означает, что они верят в то, что у неё сильные позиции. «Это решение, очевидно, является результатом расчёта рисков. Победа притягивает победу, и, как и в любой войне, мы предпочитаем поддерживать потенциального победителя», — говорит публицист.

При этом он задаётся вопросом, что будет дальше. Сейчас западные страны говорят, что не станут поставлять самолёты Украине, но через несколько месяцев их решение может измениться. При этом европейские партнёры не ставят себе конкретных целей. Непонятно, какого результата они хотели бы добиться: вернуть Крым Украине, просто оттеснить Россию и навязать ей условия мира, или ещё что-то. Раз цели никто не оглашал, то среди них могут быть и другие, скрытые. «Нельзя победить в войне без чётко поставленных целей».

Евросоюз объявил, что проведёт саммит в Киеве 3 февраля, и, по мнению эксперта, в этом сообщении есть два аспекта. Тот факт, что саммит пройдёт в Киеве, посылает сигнал, что город достаточно безопасен. Но при этом нужно ещё посмотреть, действительно ли состоится анонсированный саммит. И эксперт выражает сомнение, что он может изменить ход конфликта. Он отмечает, что в военном плане ситуация довольно стабильна.

Журналист задал эксперту вопрос, почему Франция неохотно поставляет свои танки Leclerc Украине. И Жан-Батист Ноэ объясняет: правительство боится в том числе волеизъявления народа. А за этот год даже ни разу не случилось дебатов в парламенте на тему Украины. По закону президент Франции может использовать вооружённые силы, но он должен организовать дебаты. А сейчас получается, что раз официально Франция в войну не вступает, то и обсуждения не происходит, хотя, по словам эксперта, это «реальная нравственная проблема, это чрезвычайно важная и серьёзная тема».

Вторая проблема касается самих танков Leclerc. Эксперт поясняет, что они стареют, их дорого обслуживать, не всегда есть запасные детали. «Мы больше не можем обеспечивать техническое и послепродажное обслуживание». И выставлять эту слабость на всеобщее обозрение тоже рискованно. «А исправных танков у нас в сумме мало, потому что одни использовались на детали другим. Это настоящая проблема», — признаётся эксперт.

При этом есть ещё и опасность для самой Франции. Если в нападение на её континентальную часть Жан-Батист не особенно верит, то её заморские территории могут оказаться под угрозой. «Несомненно, что французская армия сегодня больше не имеет средств для поддержки долгосрочных военных действий», — отмечает публицист. По его словам, наибольшие проблемы у Франции могут быть в Индо-Тихоокеанском регионе. «Если завтра какая-то страна захватит французский остров в Индо-Тихоокеанском регионе, нам будет трудно вмешаться. То есть очевидно, что действия на Украине приводят к обкрадыванию себя в других местах, в частности в определённых стратегических областях», — отметил Жан-Батист Ноэ в интервью Le Figaro.