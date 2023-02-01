Guardian о фильме «Путин против Запада» – захватывающая, страшная мыльная опера о политике и сплетнях

В Великобритании вышел документальный фильм «Путин против Запада», повествующий среди прочего о присоединении Крыма* к РФ и об ответе других стран. По мнению журналиста The Guardian, картина представляет собой «мыльную оперу», в которой нет заслуживающих доверия представителей отличной от западной точки зрения. А любые контраргументы исходят из уст «откровенных злодеев». Создаётся впечатление, что в самых сложных ситуациях высокопоставленные политики делают ошибки и полагаются на пустые сплетни.



AP

На телеканале BBC Two вышел фильм «Путин против Запада». Это документальная картина из трёх частей, в которой рассказывается о действиях РФ начиная с участия в сирийском конфликте и присоединения Крыма*. Журналист The Guardian Джек Сил решил поделиться с читателями своим впечатлением от просмотра.

По словам автора статьи, начинается всё с того, что в конце 2013 года «Владимир Путин подтолкнул президента Украины Виктора Януковича выйти из торгового соглашения с ЕС», после чего последовали протесты и свержение Януковича. При этом автор статьи отмечет, что в качестве комментаторов этих событий в фильме задействованы видные деятели: «создаётся впечатление, что даже на самом высоком международном уровне — возможно, особенно там — политика — это непредсказуемая, туманная манерная игра».

Этот фильм сняла Норма Перси, её стиль — пересказывать большие политические истории словами причастных к ним людей. Однако автор статьи подмечает проблему документальных фильмов такого рода — там нет никого, заслуживающего доверия, кто бы мог подвергнуть сомнению точку зрения Запада.

Автор статьи сравнивает появление европейских политиков на Майдане с тем, что российские политики могли бы поддержать протесты против ЕС в Греции. Даже если это несравнимые вещи, то, что любые контраргументы в фильме исходят из уст откровенных злодеев, «создаёт впечатление, что часть картины отсутствует».

Автор статьи рассказывает про другие «неловкие наблюдения». Так, в фильме бывший президент Франции Франсуа Олланд отмечает: «В итальянском политическом классе существовала определённая снисходительность к Путину», — говорит Франсуа Олланд. Он также рассказывает об ошибке западных политиков, которые «с радостью приютили» российских олигархов у себя в Лондоне. Ещё он повествует о том, как из-за конкурирующих интересов в ЕС было трудно создать эффективный режим санкций после присоединения Крыма к России. Как показывает автор фильма, разногласия по поводу антироссийских санкций и применения силы были и внутри США.

Но особенное удивление вызвало у автора рецензии то, как «неожиданно хорошо» получается у авторов фильма передавать «абсурдные или тривиальные сплетни». Например, история о том, что важные переговоры, на которых политики пытались избежать полномасштабной войны, пришлось проводить в спешке, потому что в тот вечер на официальном ужине должна была присутствовать королева Великобритании, то есть никому нельзя было опаздывать.

Впрочем, политикам приходилось и отказываться от еды. Так, однажды во время переговоров по Украине канцлер Германии Ангела Меркель предложила вместо изысканного ужина, который был у них запланирован, продолжить обсуждение проблемы. Франсуа Олланд сетует, что тогда государственным деятелям приходилось довольствоваться «не самыми свежими бутербродами».

Автор рецензии отмечает, что из общей канвы выпадает бывший президент США Барак Обама, который называет Россию «региональной державой». «Оскорблённый Путин» потом неоднократно поднимает эту тему на встречах с самыми влиятельными людьми Европы.

Что же до Великобритании, то её в фильме представляет Дэвид Кэмерон, который был премьер-министром в то время. Но, по мнению автора статьи, он «ничего не знает о том, что происходит, и выживает благодаря умению угадывать, кто у кого может разведать информацию». Он признаётся в фильме, что на саммите в Вильнюсе в 2013 году спрашивал у президента Азербайджана, «про которого я всегда думал, что он хорошо понимает ситуацию», что происходит.

Главный вывод, который делает журналист The Guardian после просмотра фильма: «Даже в самых тяжёлых обстоятельствах высокопоставленные политики часто полагаются на пустую шумиху. Но их ошибки создают захватывающую мыльную оперу».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).