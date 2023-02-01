«Подарим дачу в любой точке!»

От 500 млн до миллиарда рублей — таким может быть, по оценкам офицера собственной безопасности ведомства, ежегодный коррупционный доход УМЧС по Ленинградской области.

Еще каких-то 30 лет назад МЧС РФ было самым уважаемым министерством в России, а его министр Сергей Шойгу — самым популярным министром. Но глобальные пожары 2019 года и последовавшие за ними проверки ясно показали, что в ведомстве далеко не все так гладко. По сообщениям о многочисленных скандалах можно предположить, что ранее популярное министерство утонуло в приписках, взятках, коррупционных схемах, воровстве бюджетных денег. Одно лишь Ленинградское управление МЧС, по мнению сотрудника Главного управления собственной безопасности министерства, в год незаконно «зарабатывает» до миллиарда рублей.

Сразу после новогодних праздников, 10 января 2023 года, из федерального министерства был уволен главный специалист по вопросам противодействия коррупции в ГУ МЧС Ленинградской области подполковник Анатолий Ларичев. Увольнение состоялось после того, как Санкт-Петербургский городской суд в декабре 2022 года оставил в силе приговор Куйбышевского районного суда: Ларичев был признан виновным в мошенничестве и приговорен к штрафу. Так закончилась попытка подполковника вывести на чистую воду тех, кто, по его мнению, берет взятки и разворовывает бюджетные средства.

СПРАВКА «НОВОЙ»

В СССР ведомства, схожего с МЧС, не было. Его функции выполняли несколько структур, относившихся к различным ведомствам: от Министерства обороны (химвойска и радиационная защита) до Министерства спорта (горные спасатели). Однако авария на Чернобыльской АЭС заставила ЦК КПСС перенять опыт западных стран, где функции реагирования на чрезвычайные ситуации были возложены на одну структуру.

В ноябре 1990 года появилась Комиссия при Совмине по чрезвычайным ситуациям (руководителем был назначен Виталий Догужиев), а в декабре образован Российский корпус спасателей (РКС), который возглавил Сергей Шойгу. После распада СССР на базе Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РФ. Его возглавил Шойгу.

10 января 1994 года Государственный комитет был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 1 января 2002 года МЧС была передана Государственная противопожарная служба.

Главное управление собственной безопасности МЧС РФ было создано в 2018 году. С приходом в министерство Евгения Зиничева. Несмотря на то, что к 2012 году МЧС РФ осуществляло четверть всех проверок на территории РФ (широкое поле деятельности для коррупционеров), в министерстве существовал лишь отдел собственной безопасности, с парой десятков сотрудников. После ухода из МЧС Шойгу на его место был назначен Владимир Пучков. Новый министр в структурах ведомства работал с 1983 года и должен был знать свое министерство досконально. Но запомнился он отнюдь не делами во благо общества.

Владимир Пучков. Фото: Википедия

Период, когда Пучков возглавлял МЧС, остался в памяти в первую очередь скандалом со спецсигналами (когда с «маячками» МЧС по дорогам стали разъезжать не имеющие никакого отношения к спасателям чиновники и бизнесмены), увольнением высококвалифицированных кадров (в связи с закрытием региональных центров МЧС), нецелевым использованием бюджетных средств и развалом баз обеспечения техники министерства.

Но главной причиной отставки Пучкова стал пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года (погибли 60 человек, из них — 37 детей). Тогда Путин раскритиковал сибирских руководителей МЧС за их полную некомпетентность.

В мае 2018 года, при формировании нового кабинета министров после выборов президента РФ, Пучкова на посту главы МЧС сменил Евгений Зиничев. С 2006 по 2014 год он служил в личной охране Владимира Путина (включая и тот период, когда тот работал председателем правительства РФ), а потом резко пошел на повышение: в 2014-м Зиничев — заместитель руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ РФ; в 2015-м — глава УФСБ РФ по Калининградской области; с июля по октябрь 2016-го (ровно 70 дней) — и.о. губернатора Калининградской области (ушел в отставку по семейным обстоятельствам); с 7 октября 2016 года — заместитель директора ФСБ РФ.

Евгений Зиничев. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Возглавив МЧС РФ в мае 2018 года, Зиничев в первую очередь составил новое штатное расписание центрального аппарата министерства. Отдел собственной безопасности МЧС был реорганизован в управление (число сотрудников увеличено в несколько раз, а на руководящие посты в новом управлении министр привел своих сослуживцев с Лубянки).

В каждом субъекте Федерации появились должности инспекторов по борьбе с коррупцией, которые (это было новшеством Зиничева) штатно числились в совершенно других регионах.

К примеру, специалист Главного управления собственной безопасности МЧС РФ по Ленинградской области подполковник Анатолий Ларичев хоть и работал в Петербурге, но числился в составе управления по Нижегородской области. Сделано это было для того, чтобы местное начальство никак не могло повлиять на работу борцов с коррупцией.

«Волги» и ушанки

ИЗ РАПОРТА АНАТОЛИЯ ЛАРИЧЕВА НА ИМЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЧС РФ АЛЕКСАНДРА ШАМРАЯ:

«…Также докладываю, что за неделю до инспекторской проверки в ГУ МЧС РФ по Ленинградской области, я по рабочим вопросам находился в кабинете у начальника ГУ МЧС по Ленобласти генерал-майора внутренней службы Дейнеки Е.Г. Я попробовал перевести разговор в доверительное русло, говорили об охоте, жизни, о том, что сейчас я с женой ищу, где бы купить дачу, спросил у Дейнеки Е.Г. совет, стоит ли рассматривать СНТ в Новотоксово, в котором находятся дачи сотрудников МЧС. Далее я его дезинформировал, что якобы в моих интересах, чтобы все было в ГУ МЧС по Ленинградской области «шито-крыто» и чтобы «сор не выносился из избы». Поэтому я буду создавать видимость работы для своего руководства ГУСБ МЧС России, после чего в беседе Дейнека Е.Г. мне сразу сказал, что для налаживания взаимодействия он мне может подарить дачу в любой точке Ленинградской области и от меня требуется только выбрать место на карте».

С приписками и воровством казенного имущества новый инспектор Ларичев столкнулся еще до своего назначения. До ГУСБ (с 2016 по 2018 г.) он служил начальником тыла одной из воинских частей в структуре МЧС. В то время министерство было как раз на пике реорганизации и ликвидации своих региональных центров. В частности, к закрытию готовился Северо-Западный центр, а его функции и имущество передавались управлениям МЧС в субъектах Федерации.

— К части было приписано несколько десятков автомобилей, разбросанных по всей Ленобласти, — вспоминает Ларичев.

— Мой предшественник приносит мне документы по всем машинам и предлагает принять все скопом, при этом клянется и божится, что там все в порядке. Я не поленился и съездил в пару мест, где стояли автомобили. Из тридцати с лишним машин на ходу оказались всего штук десять.

А одна «Волга Сайбер» оказалась разбита в хлам, а потом еще и разворована. Я позже выяснил, что на ней три пьяных полковника ехали по каким-то своим делам и попали в аварию. Чтобы замять скандал, «Волгу» просто по-тихому отволокли в Кобринское (Гатчинский район ЛО. — М. Л.). Ну а там уже с нее сняли все, что еще можно было снять. Я вызвал независимого эксперта, и он посчитал, что восстановление одной только этой легковушки обойдется в три миллиона рублей. А ведь были еще грузовики, другие «Волги». Большинство машин стояли на неохраняемых стоянках, со вполне понятным результатом.

Ларичев отказался принимать машины, написал рапорты, в том числе в Москву. В результате автомобили были переданы в Управление МЧС по Петербургу, где их умудрились списать. От Ларичева на некоторое время отстали, но в 2018 году, когда региональный центр был уже почти ликвидирован, его попытались заставить принять вещевое довольствие.

— Там на бумаге числилось обмундирование на несколько десятков млн рублей, — говорит подполковник. — Одних только шапок-ушанок пара тысяч. И всего этого на самом деле давно уже не было в наличии. Но центр доживал последние дни, и то, что еще оставалось у него на балансе, требовалось срочно куда-то «пристроить».

Меня убеждали подписать бумаги, что якобы я все принял. Обещали потом, когда реорганизация закончится, все списать. Но я наотрез отказался. Давили на меня очень сильно, пришлось даже в больницу лечь под надуманным диагнозом, лишь бы не подписывать самому себе статью о хищении.

Видимо, «упертого» тыловика в Москве заметили и предложили занять вновь создаваемую должность главного специалиста по вопросам противодействия коррупции. Назначение состоялось 29 декабря 2018 года. А через два дня Ларичеву пришло указание обратить внимание на Загородный запасной пункт управления в Северо-Западном региональном центре (ЗЗПУ СЗРЦ) МЧС РФ.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фантомный пункт

История Запасного пункта управления примечательна. Первоначально он располагался в поселке Сярьги Всеволожского района Ленобласти. Объект МЧС (кроме собственно бомбоубежища, в котором и можно было смонтировать запасной центр управления вместимостью до 200 человек) включал в себя стоянку машин, несколько гектаров земли под полигон, склады. В начале 2000-х земля привлекла внимание фирм, занимающихся коттеджным и малоэтажным строительством. Всеволожский район — элитный, там дорогая земля.

Как именно принималось решение, сейчас уже не так важно. Но ЗЗПУ СЗРЦ, получивший название «объект № 506», было решено монтировать не в Сярьгах, а в поселении Кобринское Гатчинского района Ленобласти.

ИЗ РАПОРТА ЛАРИЧЕВА НА ИМЯ НАЧАЛЬНИКА ГУСБ МЧС РФ ЦЕХАНОВА С.В.:

«По Вашему указанию, в рамках проверки информации, указанной в письме Главного управления МЧС по Ленинградской области 31.12.18 № 9737-13-16 о возможной утрате (недостаче) недвижимого имущества на передаваемом объекте № 506, выявленной в ходе приемки ГУ МЧС по Ленобласти у Северо-Западного регионального центра, в связи с его ликвидацией. Установлено, что на объекте числится 11 систем (антитеррористической защиты, радиационного контроля, жизнеобеспечения, сигнализации и пр.) на общую сумму более 19,2 млн рублей.

23 января 2019 года был осуществлен выезд на объект и установлено, что из 11 систем отсутствуют 3 системы. Остальные частично разукомплектованы и находятся в критическом состоянии…

Также установлено, что объект № 506 с 2007 года не эксплуатировался в связи с подтоплением. Проведенные ремонтные работы по восстановлению гидроизоляции не принесли должного результата. Так, для выполнения вышеуказанных работ между СЗРЦ МЧС РФ и ООО «Альфа» 23.12.2009 был заключен госконтракт на сумму более 2 млн рублей, при этом срок выполнения работ составил менее 10 дней. Проведенная строительно-техническая экспертиза установила несоответствие результатов работ действующим нормативам.

Опрошенный в ходе проверки начальник в/ч 62685 (ЦУКС СЗРЦ) полковник запаса Шендрик А.М. подтвердил факт, что ремонт был выполнен по противоречащим приказам…

Таким образом, в результате действий (бездействий) должностных лиц СЗРЦ МЧС РФ был нанесен материальный ущерб государству, размер которого на данный момент оценить не представляется возможным…»

По мнению Ларичева, по результатам проверки объекта № 506 можно было возбуждать несколько уголовных дел по признакам хищений или самоуправства. Но в МЧС нет собственных органов следствия, и сам Ларичев тоже не был субъектом ОРД (оперативно-разыскная деятельность), поэтому московское руководство приказало связаться с сотрудником отдела «М» Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области майором Н. (курирует органы МЧС в регионе).

Сначала, по словам Ларичева, отношения с Н. сложились нормальные. Но по мере того, как эмчеэсник углублялся в тайные дела Ленинградского управления, тем более активно ему, по его словам, якобы мешал фээсбэшник.

В частности, когда Ларичев узнал о планируемой в Петербургском университете МЧС проверке и рассказал об этом Н., тот сразу же поставил руководство вуза в известность. Ларичев перестал делиться с Н. информацией, что сотрудника ФСБ не устраивало.

— Он стал требовать от меня не работы, а лишь видимости деятельности, — рассказал Ларичев. — Приказывал, чтобы все рапорты, которые я отправлял в Москву, проходили через него. В особенности всего, что касалось начальника Ленинградского управления МЧС Евгения Дейнеки. По моим подсчетам, которые я изложил в рапорте на имя начальника ГУСБ, руководство Ленинградского МЧС ежегодно имело незаконный доход от 500 млн до миллиарда рублей.

Несмотря на то, что обо всех выявленных коррупционных преступлениях сразу докладывалось в Москву, по этим докладам не было никакого движения.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Незаконное делоИЗ СПРАВКИ ЛАРИЧЕВА О СИТУАЦИИ В ГУ МЧС РФ ПО ЛЕНОБЛАСТИ ОТ 27.01.20:

«…Весь период 2019 года Дейнека Е.Г. оказывал противодействие моим законным требованиям и пытался инициировать мое увольнение или перевод по причине надуманного конфликта, который я связываю со своей профессиональной деятельностью, так как Дейнека Е.Г. опасается своего разоблачения. В течение года я обнаружил, что имеется огромное количество оснований недоверия моему куратору, сотруднику УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти майору Н. (фамилия известна редакции. — М. Л.). Который неоднократно показывал личную заинтересованность в сокрытии преступной деятельности в ГУ МЧС по Ленобласти, пытался запретить мне выполнять мои должностные обязанности, в частности от него поступали угрозы проблемами, увольнением, уголовным преследованием, если я буду сообщать своему руководству какую-либо информацию о коррупции в Санкт-Петербурге и Ленобласти…

…Вследствие того, что мне стало известно о больших коррупционных потоках, Н. пытается, пользуясь служебным положением, создать мне проблемы, оклеветать перед моим руководством. Имеются подтверждающие материалы, переписка с Н. в WhatsApp, диктофонные записи… Готов пройти полиграф и считаю целесообразным инициировать объективную служебную проверку в отношении Н.».

— Я не только писал, но и несколько раз звонил лично Шамраю, — рассказывает Ларичев. — Говорил, что реально опасаюсь за свою жизнь. Но мне отвечали в том духе, мол, ничего не бойся, но важные документы и свои источники Н. не давай. А в апреле 2020-го ко мне пришел следователь СК из ГСУ по Невскому району Петербурга с постановлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 327 УК РФ. Якобы еще в 2014 году я сам себе выписал материальную помощь.

Как выяснилось позже, дело было возбуждено на основании сообщения из УФСБ. Никакой личной проверки следователь не проводил. Да они даже дело умудрились возбудить с грубейшим нарушением законодательства.

На момент возбуждения уголовного дела Ларичев был членом Территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. А в отношении членов ТИК возбуждать дело имеет право лишь глава СК субъекта Федерации. В суде, по словам подполковника, не было представлено ни одного доказательства, которое можно было признать как правомерное. Но все это не помешало Куйбышевскому суду Петербурга 3 марта 2022 года признать Ларичева виновным и приговорить к штрафу в 100 тысяч рублей.

От наказания подполковника освободили, но судимость осталась, что и позволило руководству уже Нижегородского управления уволить Ларичева из МЧС.

Максим Леонов

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