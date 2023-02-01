Перестаньте цепляться за то, что нужно отпустить: полезные установки, которые помогут сбалансировать жизнь

Достаточно цепляться за прошлое, унывать и зацикливаться на неудачах! Для того чтобы двигаться вперед, достигать целей, необходимо изменить самого себя. Говорить легко, а как осуществить это? Начать с того, что выкинуть из жизни некоторые мысли и привычки.

Эта сложная взрослая жизнь

В детстве многие думают: эх, скорее бы вырасти. Ведь взрослым все разрешено, над ними нет строгих родителей со сплошными запретами. Взрослая жизнь кажется легкой и привлекательной.

Проходит время, малыш становится взрослым. Но представления о легкой жизни сохраняются. И когда приходится сталкиваться с резкими поворотами на жизненном пути, подножками судьбы и прочими “прелестями”, наступает уныние и разочарование.

Крохотный совет: пора повзрослеть и перестать думать, будто жизнь – это безе с шоколадом, все такое воздушное и легкое. Что легко дается, то легко и теряется. Как правило, ничто хорошее не дается легко. Без преодоления трудностей нет сладкого привкуса от достижения целей. Чем выше цель, тем сложнее достичь ее.

Вы не одиноки

Для того чтобы сбалансировать свою жизнь, необходимо иметь смелость. Да-да, только сильные и смелые люди достигают жизненного баланса и успеха, ведь они не боятся просить помощи и принимать ее. Успех – это не только собственная работа, но и тех, кто протягивает нам руку помощи.

“Это мое решение”

Очередные установки из детства: родители знают лучше, что нужно чаду. Кто-то, несмотря на возраст, продолжает думать, будто окружающие знают лучше, что ему надо. Человек позволяет принимать за себя решения кому угодно, кроме самого себя.

Стоп! Только мы знаем, что для нас лучше и полезнее. Это наша жизнь, и нам решать, что с ней делать.

Негативу – бой

Негатив как тяжелая гиря тянет нас на дно. Конечно, в жизни есть плохие дни, даже очень плохие. Но даже в них можно найти что-то позитивное.

Все, что происходит в нашей жизни, происходит для того, чтобы мы извлекали из этих уроков что-то полезное.

Сюда же относится излишняя строгость к себе. Если посыпать голову пеплом за каждую свою ошибку, о каком позитивном мышлении может идти речь? Нельзя корить себя на ошибки, даже самые успешные люди планеты совершают их. Но у тех людей хватает любви к себе, чтобы не заниматься самоедством, а двигаться вперед.

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Прошлое в прошлом

Мы не можем изменить свой старт, но способны изменить финиш. Если постоянно оборачиваться назад и думать: “А вот что было бы, если бы…”, то смотреть в будущее практически невозможно. Поэтому оставляем прошлое в прошлом и сосредоточиваемся на настоящем и будущем.

Смотри на проблему

Иногда возникает огромное желание убежать от проблем. Поиграть в страуса, спрятав голову в песок. Но убегать от проблем – осложнять себе жизнь. Ведь от себя не убежишь, а значит, необходимо смело смотреть на проблему и искать пути ее решения, как бы сложно ни было.

Отпустите и забудьте

Нам свойственно делать вид, что в жизни все хорошо, даже когда дела обстоят совсем иначе. Человеку необходимо умение признавать, что в жизни что-то идет не так, и отпускать обстоятельства, тормозящие продвижение вперед. Как только происходит устранение данных обстоятельств, дорога к успеху видится ярче и гораздо доступнее, чем прежде.

Не сдавайтесь

Когда нас регулярно постигают неудачи, возникает огромное желание опустить руки и просто сдаться. Но сдаваться нельзя, успех и удача приходят к настойчивым и терпеливым людям. Поэтому стоит набраться терпения и настойчивости, чтобы потом пожинать сладкие плоды своих деяний.

Есть такие замечательные стихи: “И никогда не унывай – быть может, к счастью сквозь невзгоды тебя везут не пароходы, а просто старенький трамвай”. Если каждого повезут к счастью пароходы, машины класса люкс или частные самолеты, то старенькие, проверенные временем трамваи станут ненужными.