Мнение: Зарплаты до и после революции, развязывание гражданской войны и Кровавая пятница

1. К вопросу о «пользе» революции для России, на которой продолжают упорно настаивать товарищи коммунисты. Согласно советскому изданию 1926 года под редакцией известного советского экономиста Струмилина (см. заглавную картинку), уровень зарплат и эффективности труда (валовой выработки на одного рабочего) только в 1925 году едва достиг уровня 1913 года (ссылка).



Меж тем при царской власти даже во время Первой мировой войны выработка продолжала расти, хотя зарплаты в промышленности таки упали (за исключением военной промышленности) – однако всего на 10%, а не на огромные 70%, как при большевиках во время Гражданской войны.

Получается, что даже по официальным советским данным страна потеряла как минимум на десятилетие. 5 лет ушло собственно на революцию и гражданскую войну, на разрушение экономики, ещё 4 года ушло на восстановление до уровня 1913-го, ещё пару лет на восстановление выработки до уровня 1916-го. И ведь это без учёта, например, огромных кадровых потерь, которые Россия понесла в ходе классовой борьбы с квалифицированными инженерами, с учёными, с промышленниками, с организаторами и с прочей «буржуазией»!

2. Вот страница из собрания речей и статей большевика Якова Свердлова, в котором тот пишет об убийстве буржуазии в городах и необходимости повторения того же самого в деревне, для чего в деревне надо создать «два непримиримых враждебных лагеря» и «разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах» (ссылка):

Осуществить задуманное большевикам удалось, искусственно разделив деревню на бедноту и «кулаков», то есть работящих крестьян, которые жили более-менее нормально.

3. В октябре 1917 большевики устроили в России вооружённый переворот. Но легитимным органом власти ещё оставалось избранное в ноябре-декабре Учредительное собрание, сохраняющее преемственность по отношению к старым властям, которые и затеяли его выборы. Напомню, Николай II отрёкся в пользу своего брата, который, в свою очередь, передал власть Учредительному собранию, чтобы то решило, как дальше жить России. Большевиков результаты выборов не удовлетворили, поскольку они их проиграли, заняв второе место (после эсеров).

Сдавать захваченную власть большевики не захотели. Поэтому собрание проработало всего один день, 5 января. А уже 6 января большевики Учредительное собрание разогнали силой оружия. «Караул устал», вот это вот всё. Власть стала нелегитимной, Ленин с товарищами официально установили свою диктатуру.

Всё это известно, хотя бы из советских учебников по истории. Менее известно, что тогда же, 5 числа, большевистская Красная Гвардия расстреляла безоружную демонстрацию сторонников Учредительного собрания, в результате чего по данным большевистского же СНК были убиты свыше 50 и ранены более 200 человек. Этот день получил известность в истории как «Кровавая пятница» (ссылка).

Для сравнения, в «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года погибло, также по официальным данным 130 человек, а ранено 299. При этом в 1905 часть демонстрантов, а именно представители революционных партий, была вооружена, нападала с оружием на солдат и пыталась разжечь восстание. В «Кровавую пятницу» 1918 жертв могло бы быть намного больше, но это была не первая демонстрация, расстрелянная большевиками, поэтому народу вышло не так много. В любом случае, события сравнимые.

При этом «Кровавое воскресенье» советская историография и современные коммунисты считают полным оправданием для революции 1905 года. А вот «Кровавая пятница» и разгон демократического, всенародно избранного Учредительного собрания – это так, мелочи, ответ на происки буржуев, а вовсе не основание для того, чтобы начать войну против узурпировавших власть и установивших диктатуру бандитов. Большевики, мол, не имеют никакого отношения к Гражданской войне, во всём виноваты белые, которые не согласились с «мирным» Октябрьским переворотом и «пошли против народа».

Кстати, похожие доводы мы читаем и сейчас — когда наши соседи рассказывают нам про «мирный» майдан 2014 и его трагические последствия.