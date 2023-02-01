 

Земные спутники летают и НЛО найти мешают

01.02.2023, 18:35, Разное
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«Инопланетяне прячутся, и их могут никогда не обнаружить, поскольку спутники загромождают небо».

Именно на это сетуют британские СМИ, вспомнив наконец, что бесконтрольный запуск чего попало на околоземную орбиту ни к чему хорошему не приведет. Мало ли что взбредет в «светлые» головы создателей всевозможных аппаратов! Может, стоит поразмыслить, прежде чем заполнять космос спутниками, роверами, планетоходами и всем, что их транспортирует?

По мнению экспертов, небо уже «усеяно движущимися спутниками», а потому «обнаружение сигналов от других цивилизаций» будет практически невозможно. А ведь так хочется! Кому? Ну не инопланетянам же! Нашим доморощенным искателям внеземных обитателей или НЛО, доставивших пришельцев к нашей планете — песчинке в космических просторах. Если же небо будет захламлено, то они спрячутся и наши астрономы их не увидят.

А спрашивается, зачем им скрываться от нас? Не иначе как инопланетяне, залетевшие в наши космические окрестности, замыслили что-то недоброе. Вот и затаились между изделиями рук человеческих в ожидании подходящего момента. Какого? Тут бескрайнее поле для измышлений — у кого насколько хватит фантазии. Но явно не для того, чтобы затруднить жизнь нашим астрономам и ученым, ищущим внеземную жизнь.

Правда тем действительно становится все труднее заглянуть в космос, поскольку небо «кишит движущимися спутниками», отражающими солнечный свет в сторону Земли. Собралось их там около 8000 штук. И число таких объектов резко увеличилось за последние несколько лет. Так, The Mirror сообщает, что на днях еще 400 000 спутников получили разрешение на запуск и работу на низкой околоземной орбите.

Вдобавок к этому задачу усложняет постоянно растущее искусственное освещение земных городов: каждый год ночное небо становится примерно на 10 % ярче. Такое световое загрязнение тоже не способствует какому-либо поиску. Об этом же говорит и Тони Тайсон, профессор физики и астрономии Калифорнийского университета:

«Если бы вы просто вышли куда-нибудь в темное место и посмотрели на небо в 2030 году, это была бы очень жуткая картина. Небо будет кишеть движущимися спутниками, а количество звезд, которые вы увидите, будет минимальным даже на очень темном небе. Это серьезная проблема».

Беспокойство по поводу увеличения числа спутников в небе привело к тому, что Королевское астрономическое общество (РАН), Космическое агентство Великобритании и Министерство бизнеса организовали конференцию «Темное и тихое небо», на которой они призвали к регулированию этой проблемы.

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, infuture.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews


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