 

Председатель ЛДПР Слуцкий помог семье мобилизованных петербуржцев с ремонтом в общежитии

01.02.2023, 17:55, Разное
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Председатель Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР) Леонид Слуцкий помог с проведением ремонта в комнате общежития жительнице Санкт-Петербурга, муж и сын которой принимают участие в специальной военной операции на Украине.

По информации из официального Telegram-канала партии, женщина обратилась к председателю ЛДПР в ходе его встречи с женами и матерями мобилизованных в конце ноября 2022 года. Там она рассказала, что в комнате общежития, где проживает она и два ее младших сына, очень холодно из-за незастекленного балкона. Муж и старший сын петербурженки находятся в зоне СВО.

Слуцкий оперативно взял на контроль эту и другие просьбы родственников мобилизованных, поручив разобраться в ситуации сотрудникам Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР. Они осмотрели комнату женщины и составили смету ремонтных работ. Остекление балкона и прочие расходы взял на себя лично Слуцкий.

Леонид Слуцкий помогает семьям мобилизованных и на уровне законодательных инициатив. Ранее партия ЛДПР предложила закрепить в законодательстве статус «дети спецоперации». Данный статус поможет принимать документы о введении льгот и различных выплат, по аналогии с детьми войны.


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